Maratón de Boston: la ‘major’ que todos los runners sueñan correr

La Maratón de Boston es catalogada como la “maratón de los maratonistas” porque no solo requiere de una marca mínima (ya de por sí muy exigente) conseguida en otra maratón que reúna los parámetros establecidos por la organización, sino porque a la hora de la inscripción le otorgan preferencia a los runners con mejor tiempo por debajo de la marca exigida.



Debido a que solo aceptan a 30.000 corredores de la élite mundial del running, a que forma parte de las codiciadas ‘World Marathon Majors’ , a su exigente ruta con muchos ascensos y a lo impredecible que suele ser el clima (el año pasado muchos abandonaron por la intensa lluvia), es la maratón que todo maratonista sueña con correr por el gran desafío que implica ser ‘finisher’ en Boston.



La primera mujer en completar la Maratón de Boston fue Roberta “Bobbi” Gibb en 1966. Shutterstock

“En lo personal creo que Boston es la más técnica de las ‘majors’, además está el hecho de que tienes que cumplir con los tiempos mínimos para clasificar, con una ruta muy técnica y una línea de llegada espectacular debido a su organización”, comenta Oliver Landeo, coach y maratonista local que correrá en esta competencia por séptima vez.

Representantes peruanos

Acompañarán a Landeo en Boston otros dos integrantes de OLC-The Athletes Team, así como una veintena de peruanos de agrupaciones como Adidas Runners, Perú Runners, In Your Pace, Intense Running, Runfit, Barranco Runners, entre otros.



Cabe destacar que algunas de las mujeres más rápidas de Lima coincidirán en la 123 edición de la Maratón de Boston, entre ellas Claudia Martínez (Runfit), Paola Kung (Intense Running), Camila García (In Your Pace), Anita Nano (Adidas Runners), entre otras destacadas maratonistas.



Hablan las protagonistas

“Correr Boston es muy especial porque fue la primera maratón en la que corrió una mujer. Es una carrera de mucha estrategia que hay que correrla con la cabeza. Y mi objetivo es ambicioso, debido a que mi récord es 3h13m y aspiro romper la barrera de las 3 horas”, nos comenta una decidida Claudia Martínez.



Paola Kung correrá su tercera ‘major’ y se ha preparado corriendo seis veces por semana, algunos días a doble turno. El Comercio

“Los miércoles en pista atlética y los sábados, carreras largas. También he hecho dos días de preparación física, así como terapia física y recuperación tres veces por semana”, detalla Kung, sobre su riguroso plan de entrenamiento.

Para Camila García, Boston será su primera ‘major’ y por ello ha entrenado con mucha fuerza en los últimos meses. “He hecho bastantes cuestas y trabajos de velocidad, ya que es una maratón muy desafiante que tiene muchas subidas y bajadas, en donde el clima es totalmente impredecible”, comenta.



Sobre la Expo

Como novedad, este año se podrá obtener electrónicamente un pase para recoger el número del dorsal en la Boston Expo Marathon. Este evento contará con más de 200 expositores, quienes ofrecerán los últimos lanzamientos en lo referente a equipación para runners.



• Se realizará en: John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center, 900 Boylston Street, Boston.



El horario:

• Viernes 12 de abril: 11:00 a.m. - 6:00 p.m.

• Sábado 13 de abril: 9:00 a.m. - 6:00 p.m.

• Domingo 14 de abril: 9:00 a.m. - 6:00 p.m.



El sábado 13 y domingo 14 se ofrecerán diversas charlas con leyendas del running, así como personajes importantes relacionados a este deporte. La cita será en el segundo nivel del Hynes Convention Center.