Maratón de Miami: todo sobre esta competencia con sabor latino

Si bien no se trata de una de las codiciadas ‘six majors’, la Maratón de Miami tiene un encanto particular y ha sabido consolidarse como una de las preferidas entre los maratonistas del mundo, ya que recorre, en sus distancias de 21K y 42K, los barrios más turísticos de la ciudad bordeando la bahía.



“Esta será mi tercera participación consecutiva en esta competencia, que a la hora de la partida (a las 6 a.m. aún es noche cerrada en Miami) ofrece espectaculares vistas de la ciudad con sus icónicos rascacielos y la bahía iluminada”, nos comenta Eduardo Roe, maratonista y coach de RB Fitness.



Las paradisíacas playas de South Beach, el shopping y los buenos precios en tickets aéreos por ser temporada baja, son otros factores por los cuales muchos corredores de Latinoamérica se animan a participar en este evento, con el cual inician su calendario de competencias anuales en el running.

La ruta del sol

La competencia se inicia en los exteriores del American Airlines Arena y en sus primeros 21 kilómetros recorre el Puerto de Miami, Star Island, Fisher Island, Ocean Drive y el Downtown, mientras que para completar el circuito de 42K se extiende hasta Coconot Grove, para luego retornar por Brickell bordeando el mar hasta Biscayne Boulevard.



“La ruta de la media maratón, que recorre Miami Beach, tiene una sola pendiente fuerte y luego prácticamente es plana, por lo que es ideal para quienes buscamos mejorar nuestra marca, que este año espero llevar por debajo de 01 hora 27 segundos”, explica Bernardo Portugal, quien correrá por segunda vez la distancia de 21K.



Los países latinoamericanos con más inscritos son Colombia, México, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica y Brasil. Shutterstock

Comitiva peruana

La presencia latina se hace sentir en este evento, tanto entre los participantes, como en los grupos y DJs que animan durante toda la ruta. Este año la delegación peruana estará conformada por 150 corredores de diferentes grupos, como Perú Runners, RB Fitness, Adidas Runners, Intense Running, entre otros.



“Siempre vamos con un grupo grande de RB Fitness; algunos debutarán en media y otros en maratón. Siempre es muy emocionante alentarlos y verlos cruzar la meta. Además, Miami es una ciudad muy divertida e ideal para festejar en locales icónicos para los runners, como el Seaspice los domingos post maratón”, añade Roe.

Todo sobre la organización

La exposición, que contará con más de cien expositores con las últimas tendencias en el running, se celebrará en el centro de convenciones MANA Wynwood, cuya dirección es : 318 NW 23rd St, Miami, FL 33127. Habrá transporte gratuito desde diversos puntos de la ciudad (consultar en: https://www.themiamimarathon.com/en-espanol/expo/)



Cabe indicar que este será el único lugar donde se podrá recoger el kit y para hacerlo necesitará una identificación con foto y su número de corredor.

Si alguien el kit en su nombre, necesitará una copia de su identificación con foto y su número de corredor

Información de contacto:

*Página web: www.TheMiamiMarathon.com

*Facebook: FitBit Miami Marathon

*Instagram: @TheMiamiMarathon



El horario para recoger el kit es:



•Viernes 25: 12 M a 7 PM

•Sábado 26: 10 AM a 6PM

El Dato

►En la Media Maratón de Miami del 2018, Inés Melchor obtuvo el segundo puesto de la categoría femenina al cronometrar un tiempo de 1h 16m 44s.