La Maratón Movistar Lima 42K es la primera oficial de Perú avalada y certificada por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS). Además, clasifica para participar en las maratones de Boston y Nueva York.

Este 20 de mayo es el día de la carrera y se espera la participación de unos 18 mil competidores. Al día de hoy ya deben estar inscritos 3 mil para 42k, 4 mil para 21k y 8 mil para 10k.

Ventajas de Lima como sede

Según el portal espn.ar, mencionan por qué Lima es una plaza ideal para la realización de este evento. “El circuito de la competencia fue diagramado para brindarle una serie de beneficios a los corredores, al ser mayormente plano y no cuenta con cuestas o inclinaciones con un ángulo elevado. Asimismo, dependiendo de la distancia en la que se participe, en algunos tramos se bordea el Océano Pacífico.

Esta competencia recorrerá los barrios de Miraflores, San Borja y San Isidro, entre otros.

El clima

Al artículo añade. "Para la época del año el tiempo suele rodar los 20 a 24 grados, es decir fresco e ideal para correr. A esto hay que sumarle que en Lima prácticamente no se registran lluvias, y en la mayor parte de los días del año el cielo está nublado, por lo que no hay que preocuparse por el calor ni los reflejos del sol".

Hablan los runners

​Conversamos con Camila Garcia Bedon, runner apasionada que desde su primera maratón, hace tres años, no ha parado de correr. Ella estará presente este domingo 20.

“El hecho de romper un límite que no conocía en mi, al terminar mi primera maratón, me dio una sensación de alegría que pocas veces he sentido. Ahora busco un nuevo objetivo siempre: romper tiempos, correr en otros países y compartir esta pasión con la gente que me rodea", señala.

“Un consejo para todos aquellos que corran su primera maratón, disfruten de cada paso y no piensen en lograr un tiempo, sino en llegar a la meta, porque la felicidad que te genera es única", recalca. Maratón Movistar Lima 42K

Por su parte, Luis Villasante, ex miembro de Adidas Runners y triatleta (partició en el último Ironman 70.3 en Perú), señala desde Panamá, que la Maratón Lima 42k es una de las competencias más competitivas en nuestra capital.

Servicios y punto y rehidratación

​A lo largo de la carrera habrán puntos de rehidratación, baños, primeros auxilios, entre otros, en las siguientes distancias:

Maratón: 5 km, 15 km, 25 km, 30 km, 40 km y en la llegada.

Media Maratón: 5 km, 10km, 15km, 20 km, y en la llegada.

10k: 5km, 8km y en la llegada.

También habrá un “bus escoba” que marcará el cierre de la carrera (maratón y media maratón) este, da la posibilidad de trasladar a los atletas rezagados, que por alguna razón, no deseen o no puedan seguir en competencia. Ellos serán transportados únicamente hasta la zona de llegada.

Jueces calificados y controles electrónicos

El control de la carrera estará a cargo de Jueces calificados, el cronometraje se realizará a través de un sistema electrónico con chip (Pacific Timing).



Existirán controles electrónicos y manuales en la partida, ruta, meta y otros puntos más en el recorrido, debiendo pasar los corredores obligatoriamente por todos los puntos de control. Los que no lo hagan serán descalificados.

La ruta de los valientes

Aquí compartimos un panorama general del mapa.

Estas son las calles por donde pasarán los corredores para la 42K. Shutterstock

El dato histórico

Maratón es una palabra común para el vocabulario de cualquier persona. Pero de dónde viene y por qué se definió que la distancia sea de 42.195 kms, a continuación.



Todo empezó en Grecia, en una comarca al este de Atenas llamada Maratón, hace 2500 años. Por esa época, Atenas vivía una guerra con los persas y logró lo que parecía imposible, ganar la batalla. Atenas, esperaba ansiosa noticias sobre la batalla, entonces Filípides fue enviado a la gran ciudad para llevar la buena nueva. Fue elegido porque ya tenía experiencia en carreras largas, tenía que correr los 40 km que separaban el campo de batalla con Atenas. Lo hizo solo y cargando toda su armadura.

Premios

Van desde los 400 hasta los 5000 dólares. Pero más allá de la motivación económica, las medallas, o unas buenas zapatillas, este evento deportivo produce altos niveles de satisfacción personal.

Cuando finalmente se logra cruzar la meta puedes ver en el rostro de los atletas, que cada sacrificio que hicieron, pagó la cuenta.