Maratón de Santiago 2019: la emblemática carrera reunirá a 33.000 corredores

El 7 de abril de 2019 se celebrará la edición número 13 de la Maratón de Santiago, el evento deportivo con mayor concurrencia de todo Chile y uno de los más importantes en el mundo del running a nivel Latinoamericano.



Santiago y sus calles se transformarán en un inmenso campo deportivo por donde correrán 33.000 deportistas de distintas nacionalidades. Como ya es costumbre, la competencia tendrá tres categorías: 10, 21 y 42k.



La carrera, que desde el 2012 cuenta con la certificación de la IAAF en la categoría Bronze Label Road Races, tendrá como punto de partida y llegada la icónica Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de la Moneda, en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins.



La maratón siempre se realiza en abril porque es un modo de homenajear a los Carabineros de Chile, ya que en ese mes la Institución está de aniversario.

En 1999 Vicente Chura con el tiempo de 2.17:10, fue la primera peruana en lograr podio en esta Maratón. Shutterstock

Los reyes de los 42 k en Santiago

Los antecedentes más recientes confirman el alto nivel por el que pasa el fondismo peruano, en la última edición de la Maratón de Santiago, Daverso Ramos y Nicolasa Condori, fueron los reyes de los 21k.



Para Daverso Ramos era la primera vez que competía en Santiago, sin embargo, ser nuevo no le fue impedimento para convertirse en el más rápido de su categoría, con un tiempo de 1h 05′ 32” superó al último campeón, el chileno Enzo Yánez.



“Recuerdo que después de haber logrado mi primer título en el extranjero me sentí muy contento, y todo gracias al esfuerzo y trabajo de mi entrenador Rodolfo Gómez. Ganar una competencia fuera del país es una enorme alegría sobre todo si se trata de una dura carrera, la verdad es que me siento muy alegre y espero lograr muchos más triunfos para mi país”, fue el testimonio del hombre que supo brillar en Santiago, lamentablemente Daverso no estará presente en esta nueva edición.

Daverso Ramos confirma el alto nivel del fondismo peruano en Chile. Foto: Oscar Muñoz Badilla

Por su parte, Nicolasa Condori, al fin pudo imponer su gran categoría en su segunda participación en el certamen, la puneña no solo se contentó con el primer puesto, también rompió el récord del circuito, la velocista cronometró 1h 16’11”, relegando de esta manera al segundo lugar a su colega y compatriota Zaida Ramos (hermana del campeón huancavelicano) quien hasta ese momento era la dueña del récord.

Campeona busca superar la marca

La actual campeona Nicolasa Condori sube la apuesta este año, deja la media maratón para desafiar su resistencia en la 42k, para ello se ha preparado arduamente. “Dos años he competido en la media maratón, en el 2017 quedé segunda y el año pasado gané, ahora este año haré la maratón con el objetivo de buscar la marca mínima para clasificar a los Panamericanos”, comenta Condori.



Ser una corredora experimentada le da un plus para salir a competir con mayor confianza en un terreno que ya conoce, aun así no olvida lo difícil que fue hacer historia en el país vecino. “Durante la competencia fue muy duro, incluso competí contra mí misma porque quería ir al tiempo que había trabajado en los entrenamientos y tenía que soportar el dolor y aguantar el ritmo hasta el final”, puntualizó Condori.



Campeona Nicolasa Condori busca superar su marca en Chile. Foto: Oscar Muñoz Badilla

Rumbo a los Panamericanos Lima 2019

Nicolasa no será la única en ostentar un buena marca que la clasifique directamente a los Panamericanos Lima 2019, junto a ella irán los corredores peruanos Raúl Machacuay (42k), Max Belisario (42k), Waldir Ureta (21k) y Edson Lima (21k), quien va por su revancha tras quedar el año pasado en la cuarta posición.



El Dato

►Inés Melchor conquistó la 42k en 2015 y 2017. Su primer triunfo es el que más se recuerda porque sus 2h 28’ 18” marcaron un nuevo récord, que por cierto sigue vigente hasta la fecha.