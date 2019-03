Maratón de Tokio: ¿Cómo fue la intensa jornada vivida en Japón?

Como era de esperarse, la Maratón de Tokio fue todo un suceso. Desde varios minutos antes de las 9:10 a.m. (hora pactada para la partida), los 38,000 atletas procedentes de más de cien países se instalaban en las inmediaciones del Tokyo Metropolitan Government para aguardar el inicio de la competencia. Pese a que el mal tiempo no parecía augurar una buena jornada, los atletas etíopes volvieron a dar la sorpresa.



Ni el intenso frío ni la lluvia que acompañaron la jornada del domingo hicieron mella en el atleta etíope Birhanu Legese, quien consiguió cruzar la meta de los 42,195 Km con un tiempo de 2h04m48s, lo cual constituye un doble mérito, ya que obtuvo la segunda mejor marca registrada en la historia de Tokio.

La Maratón de Tokio albergó a más de 30 mil atletas de diversas nacionalidades. Agencias

Nuestra mejor carta

El reconocido maratonista local Oliver Landeo, head coach de OLC-The Athletes Team, fue el peruano que alcanzó la mejor ubicación en la competencia y uno de los mejores de Latinoamérica, con una meritoria marca de 2h39m19s.

Oliver Landeo viene consolidándose como uno de los maratonistas más destacados del Perú. Agencias

“La maratón fue espectacular y pese a que este año la lluvia y el frío nos acompañaron toda la ruta, no impidieron que disfrutara de cada km. Los atletas pasamos por los principales puntos de la ciudad y nunca dejas de recibir el apoyo de la gente. Ahora sólo me falta correr en Londres para completar el circuito de las ‘World Marathon Majors’ “, apuntó el deportista desde Japón.



Más peruanos en Tokio

Con una delegación de cerca de veinte participantes locales, de grupos como Perú Runners, In your Pace, Intense Running, OLC-The Athletes Team, ALA Running, entre otros, los maratonistas peruanos fueron protagonistas de una de las ‘majors’ más codiciadas por los runners de todo el mundo.



“La ruta estuvo bastante buena, así como la actitud servicial de los japoneses. Y pese a que el frío y la lluvia incomodaron, las estadísticas demuestran que puede ser favorable para algunos atletas”, nos comentó José Revilla, maratonista de ALA Running, quien completó su sexta ‘major’ e ingresó al selecto club de quienes han culminado todas las ‘World Marathon Majors’.



Por su parte, la experimentada Marcela Sattui, de Perú Runners señaló: “en mi caso, tanto el clima como la lluvia me complicaron la carrera muchísimo, creo que nunca he pasado tanto frío y hasta llegué a sentir que estaba al borde de la hipotermia. Pese a ello, el entusiasmo de la gente es tan contagiante que pude mejorar mi objetivo y culminar la maratón en 3h38m”.



Los otros ganadores de la jornada

El segundo y tercer lugar en la categoría masculina fue para los keniatas Bedan Karoki (2h06m48s) y Dickson Chumba (2h08m44s), mientras que en la rama femenina las etíopes se adueñaron del podio, con la victoria de Ruti Aga (2h20m40s), seguida de Helen Tola (2h21m01s) y Shure Demise (2h21m05s).



El Dato

El ganador absoluto de la jornada, Birhanu Legese, de 24 años, quedó a tan solo 33 segundos de su mejor marca personal, registrada en Dubai en 2018.