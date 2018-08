Media Maratón de Lima: Así se preparan los grupos para enfrentar esta competencia

Animarse a ser parte de una competencia también es sinónimo de entrenamiento constante, pues para alcanzar el objetivo y no quedar lesionado durante la carrera el atleta deberá estar preparado física y mentalmente. Por ello, para la Media Maratón de Lima, diversos grupos runners han optado por idear un entrenamiento específico para este gran evento.

En la mañana, en la tarde o en la noche siempre hay un horario que se acomodará mejor a tus tiempos. Así que no hay excusas para que no entrenes adecuadamente. Por ejemplo, OLC The Athletes Team tiene un grupo que entrena en las mañanas y otros por la noche.

Este equipo durante las horas de practica, realizan ejercicios para mejorar la técnica de carrera. El ideal es que hagan series para así desarrollar motricies para mejorar el desempeño cuando corran. Por su parte, el equipo de Yo corredor algunos días prefieren correr a ritmo progresivos unos 12K o 16K por el malecón de Miraflores.

Una de las ventajas de pertenecer a un grupo de entrenamiento es que tendrás un régimen establecido de práctica. Esto quiere decir que a diario las rutinas cambiarán con el fin de mejorar tu rendimiento. En Wayka Team, por ejemplo, tiene 2 dos días de descanso a la semana, un día de fondo, un día de cuestas o series, un día de ejercicios funcionales y un día de carrera continua.

Asimismo, un día de práctica con Perú Runners puede incluir un calentamiento de 2K, una sesión de técnica de carrera de 15 minutos y terminan con otros 2K de trote de soltura.