Media Maratón de Lima: Cuando los runners toman la ciudad

He tenido la suerte de correr en muchas competencias fuera del Perú en los últimos años, pero esta fue mi primera Media Maratón de Lima. Y correr en tu ciudad siempre conlleva algo especial, es un sentimiento distinto el que te embarga al recorrer esos 21 km por las calles y avenidas que te vieron crecer.



Cuando me preguntan, ¿por qué corres y madrugas para hacer 15, 20 o 30 km?, se me vienen a la cabeza imágenes como las que presencié en la Plaza de Armas: corredores de diferentes grupos, pero con historias y retos propios. Porque el running es eso: retarte a ti mismo. Puedes ser más rápido o más lento, eso no importa mucho al final. Porque cuando cruzas esa ansiada meta sabes que lo has logrado, que cada kilómetro mereció la pena. Y eso es lo que te hace sentir especial.



Una preparación intensa

Para correr una media es importante seguir un plan. En los últimos dos meses corrí al menos un día a la semana entre 16 y 18 km. Otros días hice trabajo de series y muchas escaleras para fortalecer los músculos. Como dije antes, los runners siempre nos imponemos retos. Y en este caso me propuse bajar de 01:38:30, marca que registré en mi última Media Maratón en Madrid.

Para lograrlo, además de acumular kilometraje y ser disciplinado, tienes que estar concentrado. Los runners lo sabemos y por ello somos obsesivos con los entrenamientos y la alimentación. Y días antes de la carrera también realizamos un fondo para reconocer la ruta. Sí, todo se planifica al detalle, y aún así surgen imprevistos.



Rosa Angélica Romero, con 01:25:23, obtuvo el primer lugar en damas. Eduardo Villanueva Taipe, primer lugar en hombres con 01:06:44. Facebook oficial

El día más esperado

La Media Maratón de Lima es especial por muchas razones. Entre ellas, porque es la más antigua de Sudamérica; la otra, porque te permite departir con amigos y conocidos de diferentes grupos que, por unas horas, se convierten en tus compañeros de ruta. Ya en la partida, Thais, una amiga con la que comparto fondos, se animó a decirme que iba por menos 01:35, una marca más que respetable. Al verla tan animada no lo dudé y sólo atine a decirle que trataría de seguirle el paso.



Luego vino la cuenta regresiva y sentí la adrenalina apoderarse de mi cuerpo hasta llegar a mis piernas. Solo debía concentrarme para mantener el paso previsto. Corrí junto a Thais, o detrás de ella, desde la Catedral hasta buen tramo de la Av. Arequipa, en donde la fui perdiendo de vista. Por la ruta me topé con Macarena, madrileña afincada en Perú, quien me comentó que iba por menos de 01:40 y ¡vaya que la vi decidida! Ya llegando a la Av. Barrenechea, divisé a Salvador Ruiz González, triatleta que aprovechó la carrera como parte de su preparación para el Campeonato Mundial de Ironman Kona.



Durante la ruta, uno no deja de pensar en todos los objetivos que nos trazamos y, que luchamos en virtud de ellos durante esta jornada. Y por ello, sientes motivación en cada grito de aliento que oyes durante el recorrido. ¡No saben cuánto! En lo personal, corrí al paso que me había propuesto: un promedio de 4:30. Pero el camino se me complicó durante el último tramo.



Entonces recordé una frase que siempre me anima: “cuando tus piernas estén cansadas, corre con el corazón”. Y lo hice durante los últimos dos kilómetros de la carrera hasta ingresar al Parque de las Aguas. Al cruzar la meta observé a Thais, Salvador y, metros más allá, a Macarena. Sus rostros de satisfacción lo decían todo: Thais marcó 01:32:13, lo cual le permitió quedar en el séptimo puesto entre las mujeres. Salvador alcanzó 01:18:07 y alcanzó el Top 20 entre los varones, mientras que la siempre entusiasta Maca bajó su marca a 01:38:04, quedando en el puesto 19 en la categoría mujeres.



Hay jornadas en donde los astros se alinean y juegan a favor. En lo personal, me alegré por todos y ahora me enfoco en mi siguiente reto: la Maratón de Buenos Aires. Y sí, hoy también cumplí mi meta y marqué un tiempo de 1:35:45. Ahora me toca seguir sumando kilómetros para Argentina. Anímense a probar y corran. ¡Los veo en la ruta!



Más Datos sobre

​►En la 109 edición de la Media Maratón de Lima participaron más de 7,000 corredores.

►La organización implementó código braille en el reverso de las medallas.