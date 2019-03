Mike Wardian, el runner que batió el Guinnes por correr 10 maratones en 10 días en 7 continentes

Michael Wardian es un atleta incansable, capaz de asumir retos que muchos hubieran considerado imposibles antes de que él los superara. Este runner estadounidende luego de correr multitud de maratones y ultramaratones, se ha hecho un nombre en el mundo del running por la cantidad de récords que ha conseguido.



Posee el mejor tiempo en una maratón y en una prueba de 50km en circuito cerrado de 200 metros. Tiene otras marcas más extravagantes, como ser el más rápido en una maratón vestido de Spider-Man y Elvis. Pero su logro más destacado es el que acaba de conseguir este 2019: batir el Récord Guinness corriendo 10 maratones en 10 días donde además mejoró su marca personal con 2:44:33.



La base de este hito fue el desafío 777 de la World Marathon Challenge, una competición que consiste en 7 maratones durante 7 días, en 7 continentes. En todas ellas fue el primero en llegar a la meta. Los 3 últimos días, corrió en Washington, donde obtuvo sus 3 mejores marcas en este reto de 10 jornadas consecutivas.

“Un fuera de serie”

Para entender la magnitud de la hazaña, hablamos con el runner peruano Alberto Mejía, quien en 2018 completó 2 maratones (Santiago y Buenos Aires) y 2 medias maratones (Lima y Pacasmayo), entre otras carreras. Él considera adecuado correr entre 2 y 3 maratones al año, para no estresar el cuerpo y darle un mínimo de 4 meses de preparación para cada evento. Es por ello que Mejía considera a Wardian un “fuera de serie” por lo que ha conseguido.



Sin embargo, pese a haber hecho historia, Wardian no considera tener un don. “Yo no tenía habilidades especiales, no era un atleta talentoso. Si trabajas duro, dedicas el tiempo y eres constante, puedes conseguir cosas increíbles”, señala.



Su entrenamiento

Wardian sigue una rutina de entrenamiento simple, intensa y constante. La mayoría de días, el atleta corre de dos a veces tres, según afirma en una entrevista a la empresa Sol-Power. Su running matutino puede abarcar recorridos de entre 6 y 10 millas. A la hora de almorzar, corre durante una hora más. Además, sus trayectos de ida y vuelta a trabajar suelen ser en bicicleta o corriendo. En total, hace entre 12 y 20 millas cada día, y normalmente alcanza las 15 millas.



Una alimentación estricta

Parte del éxito de Wardian también se debe a su alimentación, prácticamente vegana en su totalidad desde hace 20 años. Huevos y miel son los únicos productos de origen animal de los que no puede prescindir.



En una entrevista concedida a la revista Runner’s World, describe que en un día cualquiera desayuna harina de avena con plátano y alguna otra fruta fresca. También acostumbra a comer papilla. Para almorzar, lo más habitual para él es la ensalada. Y por último, cena vegetales frescos, camotes y una palta. Evita los lácteos y obtiene las proteínas del hummus y la mantequilla de almendra.



