Nuevas tendencias que se desarrollan este año en el mundo del running

Todo está en constante evolución y el mundo del running no es la excepción. Por eso este 2018 vino con nuevas tendencias que muchos atletas ya han puesto en práctica. La alimentación, la vestimenta y hasta la forma de entrenar está dando un cambio.

UNA ZAPATILLA ACORDE A TU PIE

Este año diversas marcas están apostando por implementar zapatillas que mejoren el rendimiento de los atletas sin tener que sacrificarse tanto en las carreras. En el caso de Brooks Running Company mediante pequeños experimentos están creando modelos que se adecuen al pie de cada persona.



“Adidas actualmente, ha sacado unas zapatillas ligeras que sirven para correr más rápido. Pero estas son recomendadas para aquellos que son expertos en running. Como son ligeras no tienen mucho soporte. Solo para aquellos que sepan cual es su tipo de pisada”, explica Salvador Ruiz-Gonzales triatleta de Adidas.

HORAS DE DESCANSO

Muchos atletas en los últimos años han tomado consciencia sobre la importancia de las horas de sueño. “Una persona normal debería dormir entre 7 u 8. Pero un deportista que entrena entre 6 y 7 veces a la semana debería dormir entre 8 y 10 horas” menciona Ruiz-Gonzáles.

NUEVOS ENTRENAMIENTOS

Si antes se se creía que mientras más kilómetros corras más rápido correrías, hoy lo que se busca son entrenamientos de calidad. Menos distancias, pero con más intensidad y haciendo entrenamientos específicos (cuestas, velocidad, etc.). Incluso entre una sesión y otra se podrían tener días enteros de descanso.



Otra forma es el entrenamiento cruzado y alternativo. Este consiste en complementar con otra disciplina como el ciclismo, la natación el funtional las sesiones. “Esta preparación física puede brindar capacidad aeróbica. En el caso del crossfit no es recomendable porque se puede generar hipertrofia (aumento de músculo) que en el running no es bueno”, dice el triatleta.

ROPA DE ALTA GAMA

Para aquellos climas que no son muy cálidos ha salido una vestimenta de tecnología alphaskin. Esta ropa se adhiere a la piel impidiendo la incomodidad del atleta durante sus sesiones. Además, lo poco que se sude se quedará en la ropa.

Ahora que ya sabes cuáles son las nuevas tendencias en el running actual, participa del "Entel Challenge Supera tu meta". Una nueva modalidad de carreras virtuales. Suma kilómetros y accede a grandes premios. Inscripciones aquí https://bit.ly/2GM0acz.