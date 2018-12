Como todos los jueves, los corredores de Yo soy sus ojos acuden al Complejo Deportivo San Isidro para entrenar, pero ¿quiénes son ellos? Se trata de una asociación sin fines de lucro que ayuda a personas invidentes a integrarse a la sociedad a través del running.



Víctor Espinoza, cofundador y actual presidente del movimiento, tenía más de 10 años trabajando de forma independiente con esta población cuando, en el 2015, se juntó con Domingo Elías y José Manuel Jurado para fundar YSSO. Un año después registran formalmente la asociación.



“La realidad era bien fuerte: cuando llevaba a una persona con discapacidad visual a la línea de partida, la gente no te daba permiso y los organizadores no te apoyaban dándole un reconocimiento a quienes corrían. Cuando nos organizamos y vieron lo unidos que estábamos, la situación cambió. Así las carreras pedestres nos dieron un sitio preferencial, como sucede en todas las carreras del mundo”, recuerda Víctor.



La mejor muestra de lo organizados que están se verá el domingo 23 de diciembre, cuando celebren su primer evento deportivo. “La carrera YSSO 10K la estamos haciendo con mucho cariño y entre todos estamos aportando nuestra experiencia para realizar esta maratón, que es totalmente a beneficio de la organización. Estamos invitando a muchas personas con distintos tipos de discapacidades, por lo que será una carrera distinta y una fiesta en búsqueda de la inclusión”, afirma Espinoza.

Una hermandad al correr

​“La asociación me ha ayudado de muchas maneras y contribuyó a que me suelte más. Aquí todos somos como hermanos, patas del alma y es algo muy bonito. Mi objetivo es triunfar en cada entrenamiento y en cada día de práctica intento dar una vuelta más. Cuando eso pasa, me voy supercontento a casa”, relata Manuel Ferreyros, un corredor invidente que pese a las trabas de una ciudad como Lima, no pierde la sonrisa.

Para la carrera no solo se considerará la categoría de 10K, sino también una menos complicada como es la caminata 4k. Los precios son de 25 y 60 soles, respectivamente y aquí puedes inscribirte AQUÍ.