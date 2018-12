Las bellas vistas de la bahía de Paracas y las impresionantes dunas que la rodean son el marco ideal para el desarrollo del Triatlón Paracas (Medio Ironman 70.3), competencia que se desarrolla desde hace diez años en este balneario y consta de tres pruebas fundamentales: 1,9 km de nado, 90 km de bicicleta y, para finalizar, 21 km de running.



“Es una prueba que requiere de mucha concentración y preparación física, que a lo largo de los años se ha convertido en una cita obligada para los triatletas locales de élite y de otras categorías”, apunta Daniel de Montreuil, excampeón nacional de triatlón y organizador de la competencia que se ha convertido en un clásico del calendario deportivo local.

Atletas de primera

Como es de suponer, los atletas de élite locales estarán presentes en esta edición, entre los que figuran el actual campeón nacional de triatlón, José Gómez de la Torre, así como Salvador Ruiz-González, Vladimir Figari, Andrea Castillo, María Pía Raffo, entre otros destacados triatletas que acostumbran representar al Perú en el exterior.

“Esta competencia se ha convertido en la más emblemática del país, debido a que es el triatlón de larga distancia que mayor número de ediciones continuas ha tenido con atletas internacionales. Además, es muy competitiva porque participan los mejores triatletas del Perú en un gran escenario natural”, comenta Salvador Ruiz-González, dos veces campeón de esta competencia.

Thais Maggiolo es una runner que cuenta con una de las mejores marcas en distancias largas a nivel local y que el sábado afronta su primer triatlón. “Después de dos maratones este año (Lima y Buenos Aires) y clasificar a Boston, sentí que era el momento de otro desafío. Así, empecé a montar mucha bicicleta y a nadar. Me enganché tanto que me animé a participar en Paracas, porque me encanta la idea de poder competir en esa hermosa bahía con los mejores atletas del país”, confiesa la deportista.

Punto de encuentro

La competencia tendrá como punto de referencia el hotel DoubleTree Resort by Hilton Paracas, desde donde se iniciará la competencia de natación y que servirá como zona de transición para los atletas. También será el lugar en el que se fijará la meta y se realizará la premiación tras la media maratón.

Entrega de kits

El registro y entrega de kits se realiza el viernes 7, de 3 p.m. a 8 p.m. en el Salón Paracas del citado hotel. A partir de las 6 p.m. del mismo día, habrá una charla técnica y a las 6:30 p.m. una sobre la Reserva Nacional de Paracas.

El Dato

►El Triatlón Paracas 2018 contará con 10 categorías de competencia (tanto para damas como para varones), además de la de “Elite”, Posta Damas, Varones y Mixta.