Calendario running de marzo: ¡Despide el verano corriendo!

¿Se acerca el fin del verano y aún no has participado en alguna carrera? No te preocupes que el calendario running de marzo te trae las competencias más importantes para que no dejes de ejercitarte y competir. Recuerda que para correr mejor en este mes tan caluroso debes hidratarte de manera correcta, es decir, antes, durante y después de cada evento, ya sea con bebidas rehidratantes, geles, suero casero o simplemente agua, así tendrás una mejor performance en el asfalto.



Afortunadamente, el mundo running tiene una gran variedad de carreras que ofrecerte y más de una seguro que está cerca de tu casa. Presta atención a la lista que te damos a continuación y coge zapatillas, agua y gorro. ¿La pista te espera!



1. Isla San Lorenzo Trail Run. En su segunda edición, esta carrera de trail permitirá a los runners tener una experiencia única en la emblemática isla, corriendo a través de senderos y pendientes, las distancias de 12k y 21k. Además, podrán apreciar la flora y fauna que habita en ese lugar. El tiempo máximo para concluir es de dos horas, este 3 de marzo.



2. Tuquillo Eco Trail. Otra carrera en nuestro vasto litoral y que tiene como lugar el balneario de Tuquillo en Huarmey, Ancash a solo unas horas de Lima. Esta vez el cross country se hace presente con 12k. El punto de inicio y llegada es en la misma playa el 3 de marzo.



3. Aniversario Fartlek Running. Toda la familia runner está invitada a participar el domingo 3 de marzo del segundo aniversario de este grupo. Las distancias a correr serán de 25k y 15k en el distrito de San Isidro.



4. Entel Challenge Desafíate. Este lunes 4 empieza el primer challenge del 2019. Tendrás que correr durante 14 días 42k, distancia similar a la de una maratón. Si logras cumplir con los km establecidos en el Entel Challenge Desafíate, entrarás automáticamente a un sorteo por más de 80 premios.



5. Punta Hermosa 8k. El 10 de marzo, una de las carreras más esperadas en el ‘sur chico’ se llevará a cabo, corriendo 8k en el emblemático balneario limeño. Pueden participar desde los 13 años e inicia a las 6:30 a.m. con activaciones físicas, para luego dar con la partida a las 8:00 a.m.



6. Desafío Ruricancho 2019. Calificada como una de las carreras más duras del Perú, esta competencia tiene tres modalidades: chasqui, super chasqui y ultra chasqui. El objetivo es poner al límite la capacidad física y mental de los corredores y, a su vez, construir el deseo de superación. San Juan de Lurigancho es el distrito que albergará este evento el domingo 17.



7. Puquio Trail Run. La ciudad de Ayacucho será sede por primera vez de esta carrera, que tendrá lugar en diversos parajes naturales donde se podrá apreciar la belleza del lugar. Las inscripciones están abiertas y son tres categorías: menores, absoluta (mayores de 18 años) y veteranos (de 40 años a más). La fecha es el 24 de marzo.



8. The North Face Endurance Challenge 2019. Para cerrar con broche de oro, la carrera de trail que congrega a destacados corredores nacionales e internacionales. Las Lomas de Pachacámac, lugar con una diversidad en animales y plantas, será el escenario para esta competencia del 30 de marzo, cuyas distancias son 10k, 21k, 50k y 80k.