Fiesta de la música: playlist con las mejores canciones para salir a correr

Hoy se celebra en todo el mundo “La Fiesta de la Música”, el evento cultural nacido en Francia, que desde hace 37 años se encarga de difundir la escena artística musical a través de la participación espontánea y gratuita de músicos aficionados y profesionales. Por un día, la ciudad se convierte en el mejor escenario para conocer nuevas melodías y vivir en armonía.



El running también es una fiesta musical, donde nuestro cuerpo vibra con los cambios de ritmos y sensaciones producidos por la intensidad, frecuencia y duración de la carrera. Es por eso que traemos para ti este top ten de canciones que irán en sintonía con tu pace.



Gino Ballón Cauzo, director de comunicaciones de Veltrac Music, nos recomienda con este playlist repleto de canciones electrizantes:

“En esta selección he tratado de crear un viaje musical, para disfrutar a través del running, con canciones muy activas y otras más pausadas para los momentos de menos revoluciones, en las que puedes contemplar el camino que se va presentando. Algunas de las canciones que seleccioné tienen el toque ochentero de sintetizadores, muy característicos en los temas emblemas de las competencias deportivas de esa época y principios de los 90. Incluye artistas clásicos como Joe Jackson o Pet Shop Boys, y de las nuevas generaciones, como Blossoms, Hot Chip y Future Islands. ¡Espero que lo disfruten!”.

1. Steppin' Out- Joe Jackson

2. Boy From School- Hot Chip



3. There's A Reason Why (I Never Returned Your Calls)- Blossoms

4. Cloud Palace- S&W



5. Roll (Burbank Funk)- The Inteernet



6. Such Great Heights- The Postal Service

7. Overnight- Parcels

8. Love is a Bourgeois Construct- Pet Shop Boys

9. Take Me Out- Franz Ferdinand

10. Ran - Future Islands

►Escucha en Spotify este playlist y agrégalo a tu biblioteca: https://open.spotify.com/playlist/7oyiNLyG4KD95dnS0bnoIg

Ahora que ya tienes el playlist, estás listo para correr el Entel Challenge Sé Constante. ¿Todavía no te has inscrito? Solo haz click AQUÍ.