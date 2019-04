Ironman 70.3: vuelve la competencia que reta a los atletas con mejor rendimiento

Lima será una vez más el escenario del Ironman 70.3, la competencia triathlón organizada por el Wold Triathlon Corporation (WTC) que es una de las más duras del mundo y donde los atletas tendrán que realizar 3 tipos de disciplinas: nadar, manejar bicicleta y correr.



Los participantes nadarán 1.2 millas (1.9k) en las aguas de playa Agua Dulce.



Se espera que la temperatura sea entre 19-21 grados Celsius y que las condiciones del agua sean muy pacíficas. Shutterstock

Luego, recorrerán en bicicleta 56 millas (90k) la carretera del circuito de playa la Costa Verde, es aquí donde los participantes deberán completar 3 vueltas de 30k.

Para el Ironman 70.3, se abrirán caminos exclusivamente para bicicletas. Shutterstock

En tanto, la etapa de running consistirá en un recorrido de 13.1 millas (21k) en 2 vueltas de ida y vuelta sobre el malecón del circuito de playas donde se podrá observar un hermoso paisaje marino por las playas de Lima.

El recorrido será plano y rápido finalizando en la playa Agua Dulce con una vista espectacular.

Según indicaciones de la organización, es responsabilidad exclusiva de cada atleta conocer y seguir el trayecto de la carrera a pie prescrito.



El check-in del atleta tendrá lugar en la expo ubicada en playa Agua Dulce el viernes 12 de abril de 12:00 a 6:00 p.m. y el sábado 13 de abril de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Las inscripciones son hasta el 7 de abril.



No se realizarán ajustes de tiempos o resultados, bajo ninguna circunstancia, a atletas que no sigan el trayecto correcto.

¿Cómo debes prepararte?

El esfuerzo físico de nadar, manejar bicicleta y correr es muy alto por lo que solo los mejores preparados conseguirán llegar a la meta. Chris Harrisson, entrenador de la selección peruana de triathlon y embajador de Asics Perú, afirma que estar en un Ironman no es ningún objetivo fácil, pero como para todo en la vida lo importante es prepararse ya que cada atleta tiene su propio objetivo, algunos quieren competir, otros solo quieren superarse y revelar el Ironman interno.



“Uno de los momentos más increíbles para mí fue ver a mi padre de 58 años acabar el full Ironman de Barcelona en 15 horas 45 minutos, 6 años atrás él pesaba 120 kilos, era diabético y no hacia deporte. Fue un proceso largo, de muchas horas de entrenamiento pero logró su sueño de convertirse en Ironman 1.9kms de natación, 180 kms en bici y 42 kms de carrera”.

Con el fin de ayudar y motivar a más runner, el entrenador Chris Harrisson, ofrece también los siguientes consejos.

1. Encontrar un buen plan de entrenamiento. Es importante ser disciplinado, constante y juntarte con un grupo que tenga el mismo objetivo.

2. Evitar errores comunes. No ignorar la 4ta disciplina de este deporte que es la correcta alimentación e hidratación. “Es importante tener un buen plan alimenticio a la hora de competir, recomiendo mucho probar ese plan en los entrenamientos. Otro error común es que los atletas no economizan bien su energía, comienzan muy fuerte y terminan fundidos faltando aún varios kilómetros para terminar”.

3. No tomar decisiones de último momento. Lo mejor es hacer todo parecido a como has entrenado. Por ejemplo, no cambiar de zapatillas días previos a la carrera, no probar ni una comida nueva. “Lo importante en ese momento es confiar en ti, en tu entrenamiento, y sonreír en cada paso sabiendo que vas a lograr tremendo objetivo que en algún momento fue solo un sueño”, dice el entrenador.



Pautas claves de la guía del atleta 2019

- Cada nadador debe llevar una gorra de natación oficial proporcionada por la organización. Si alguno no la usa durante todo el segmento de natación, puede tener una penalización.

- Los atletas solo podrán recibir abastecimiento de las estaciones oficiales y con la comida y bebidas proporcionadas por la organización. Si un atleta recibe asistencia externa, éste será penalizado y puede ser descalificado.

- Está prohibido botar basura fuera de las zonas designadas específicamente para ello en las estaciones de abasto en la ruta.



Hacia la competencia mundial

Si bien el Iroman 70.3 se realiza por tercera vez en nuestro país, esta competencia nace en el año 2003 y consiste en un número de competencias calificativas en distintos países que culmina en la competencia mundial.



Adicional a ello, ofrecerá 25 cupos dedicado a la iniciativa de Women for Tri, los mismos serán distribuidos a través de todos los grupos de edad de la categoría femenina.



El Dato

►El Iroman 70.3 Perú 2019 ofrece 40 cupos de clasificación para el campeonato del Mundo Ironman 70.3 2019 en Niza Francia.