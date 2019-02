Maratón de Tokio: todos los detalles de la ‘major’ que reunirá a 38,000 corredores

Si bien es la más “joven” entre las codiciadas ‘World Marathon Majors’ que, junto a Berlín, Nueva York, Londres, Boston y Chicago, reúne a las competencias más selectas del mundo en la distancia de los 42,195 Km, la Maratón de Tokio se puede preciar de ser una de las más codiciadas por los runners del mundo (solo superada por Londres), ya que recibe más de 320,000 solicitudes para 38,000 plazas.



Uno de los principales atractivos de esta competencia es el hecho de que los runners pueden disfrutar a golpe de zapatilla, una de las ciudades más impresionantes y modernas del mundo, en la que se vive una verdadera fiesta callejera, con miles de corredores disfrazados de diversos personajes del manga y de las historietas más icónicas de la cultura nipona.

Miles de corredores utilizan prendas icónicas como el tradicional kimono. Shutterstock

Una ruta para disfrutar

El recorrido se inicia en el emblemático Tokyo Metropolitan Government y continúa por lugares de gran interés turístico, como el Palacio Imperial, la Torre de Tokio, el mercado de pescados más grande del mundo.



Esta carrera recorre barrios como Lidabashi, Kanda, Nihombashi, Asakusa Kaminari-Mon, Ryogoku, Monzen-nakacho, Ginza, Takanawa, Hibiya para culminar en Tokyo Station/Gyoko-dori Ave. Shutterstock

Cabe indicar que esta maratón nació el año 2007 de la fusión de dos competencias que tenían lugar en la capital japonesa desde 1981: la Tokyo International Marathon en los años impares y la New York Friendship International Marathon en los años pares.

La Maratón de Tokio ingresó en 2013 a formar parte de la selecta lista de las ‘World Marathon Majors’

El Perú presente

En esta ocasión la comitiva peruana estará conformada por una veintena de corredores de los más emblemáticos grupos de running locales, como Intense Running, Perú Runners, In your Pace, OLC-The Athletes Team, ALA Running, entre otros.



“Luego de culminar la Maratón de Nueva York en el 2015 me propuse completar las ‘Six Majors’, un reto personal que cumpliré este año en Tokio y para el que me he venido preparando muy fuerte con mi coach, Alfredo López Albújar, durante los últimos meses porque quiero mejorar mi marca por debajo de las 3h15m”, apunta José Revilla, maratonista de ALA Running.



Otra de las runners que estará presente será Marcela Sattui, de Perú Runners, quien completará su quinta ‘major’ . “Correr en Tokio es toda una experiencia para un occidental, una maratón bastante plana y rápida. Hice El Cruce en diciembre (100 Km en 3 días) y siempre tuve en claro que toma su tiempo volver a estar en forma para una maratón, así es que haré mi mejor esfuerzo para culminarla por las 3h40m teniendo en claro que no lograré mi mejor marca”, comenta Sattui, quien ya piensa en Londres para completar las ‘Six Majors’.



La organización

Esta maratón que se realizará el 3 de marzo recibe corredores que llegan de más de 100 países. Por ello, la carrera está organizada de la siguiente manera (hora local de Tokio):



9:05 am – Silla de Ruedas y 10k

9:10 am – Maratón y 10k

10:50 am – Finaliza el 10k

4:10 pm – Finaliza la Maratón de Tokio



La Tokyo Marathon EXPO 2019 para recoger el kit oficial tendrá lugar en el Odaiba-Aomi Event Area (N,O,P), el cual contará con decenas de stands para adquirir los últimos productos, accesorios y gadgets para el running. Atenderá el jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo de 11 a.m. a 8:30 p.m. y el día sábado 2 de 11 a.m. a 7:30 p.m.



Además, el sábado 2 de marzo a las 11 am tendrá lugar la Tokyo Marathon Friendship Run 2019, un evento de integración cultural en el que los participantes podrán conocerse y recorrer 3,5 Km como calentamiento previo a la maratón.



Si bien estar presente en este tipo de maratones es importante para un runner, también es esencial participar de otras competencias que lo preparen para salir a las pistas como el Entel Challenge Desafíate que te invita a romper todos tus récords del 4 al 17 de marzo. La meta son los 42k, se parte de este desafío e inscríbete aquí.



El Dato

►Los récords para cada categoría en esta maratón se dieron el 2017, cuando Wilson Kipsang marcó un tiempo de 2h03m58s, mientras que Sarah Chepchirchir hizo 2h19m47s.