Running y medio ambiente: ¿Cuánto se aporta al planeta con correr al aire libre?

Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y el Running es uno de los deportes que más colabora con nuestro planeta. Por esa razón, es muy común que distintas empresas comprometidas con la responsabilidad social organicen carreras con temáticas orientadas a tomar consciencia sobre el medio ambiente.



Consultamos con María Alejandra Soto, cofundadora y directora de desarrollo de Sistema B, una organización que certifica a empresas que aspiran a ser las mejores para el mundo, ayudando al medio ambiente. “Más allá del acto mismo, creo que el running hace conectar a las personas con su entorno y esto hace que sean muchos más conscientes de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente”.

Todos estamos al tanto de cómo los ecosistemas están siendo dañados y es deber de todos colaborar con cualquier acción que pueda colaborar en reducir los daños ambientales. Shutterstock

Por otro lado, una corriente del running llamada Plogging, tiene como buena práctica, recoger restos contaminantes mientras corremos con una bolsa, es un deporte que ya se practica en lima e incluso existen grupos en Facebook que organizan salidas periódicamente.

Run for the oceans

Empresas dedicadas al deporte, como adidas por ejemplo, siempre está promoviendo la práctica del running y el respeto por el medio ambiente, este 8 de Junio con motivo del Día Mundial de lo Océanos, adidas tiene una tremenda meta.



Entre el 8 y 16 de junio por cada kilómetro completado adidas donará 1 dólar con el objetivo de recaudar 1.5 millones y continuar invirtiendo en los programas de Parley Ocean School. Shutterstock

Para unirse al movimiento Run For The Oceans los corredores de todo el mundo pueden inscribirse y realizar un seguimiento de sus entrenamientos y carreras inscribiéndose en el desafío Run For The Oceans Challenge en la aplicación Runtastic.

Ropa ecológica

Otra acción que vienen adoptando las marcas deportivas es crear indumentarias de alto rendimiento hechas con plástico recolectado de los océanos, como polos, bvd, shorts, cada pieza de esta colección está creada con residuos plásticos reciclados que fueron recogidos en las playas y comunidades costeras.



Las zapatillas para running adidas X Parley son un claro ejemplo de cómo los residuos pueden convertirse en elementos de uso diario. Shutterstock

Otras acciones innovadoras

Skipping Rocks Lab es una start up británica que desde el año pasado ya empezó a comercializar sus envases de agua comestibles denominados “Oohos”. Estos envases hechos a base de extracto de algas comestibles y biodegradables tras 4 a 6 semanas. Poniéndole fin al uso del plástico.



Además, la marca se unió a Lucozade para desarrollar unos geles comestibles fabricados de la misma manera que los de agua que pronto revolucionarán el mercado.



Día del Running

El 5 de junio se celebra el Día del Runnig o Global Running Day, el cual se comenzó a festejar a nivel mundial en el año 2016 como desarrollo del National Running Day, establecido por las asociaciones más importantes de atletismo de Estados Unidos uniendo a deportistas de todo el mundo.



Está comprobado científicamente que el correr mejora la salud y el bienestar.

Para los Frontrunners de Asics Perú, por ejemplo, el correr es una opción sencilla para iniciar un estilo de vida más activo ya que se trata de un deporte libre, basta con la elección correcta de un par de zapatillas y la determinación de pasar un buen momento recorriendo unos kilómetros.



Si tú hasta ahora no has tenido una experiencia runner, este miércoles es un buen día para comenzar.