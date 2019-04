Nat Geo Run: vuelve la carrera que promueve el cuidado del medio ambiente

La historia de la Nat Geo Run, que en esta edición pretende concienciar sobre la crisis mundial de desperdicios plásticos, se remonta al año 2010, fecha en la que National Geographic realiza la primera edición en Filipinas. Cinco años después, Lima fue elegida como una de las primeras ciudades de Latinoamérica en unirse a la causa de generar conciencia sobre el medio ambiente.



“La meta es generar conciencia ecológica, y que todos entendamos que nuestros hábitos realmente impactan en el planeta que recibirán las siguientes generaciones. Cada año se aborda un concepto y el del 2019 será #PlanetOrPlastic. Por ello, buscamos ser la primera carrera masiva en el país que realmente minimice la cantidad de plástico de un solo uso”, explica Alejandra Rodríguez Larraín, CEO de Perú Runners, organizadores del evento.



Un evento para la familia

Este año la carrera tendrá lugar en siete ciudades de Latinoamérica y en nuestro país las distancias establecidas serán las de 10K y 5K. Al tratarse de un evento pensado para disfrutar en familia, en esta última categoría los padres podrán correr o caminar junto a sus pequeños hijos alrededor del Pentagonito.



“La buena acogida es el mejor signo de que a la gente le importa este tema, y seguiremos promoviendo eventos que alienten el espíritu deportivo e involucren al runner y a toda su familia con el cuidado del planeta, ya que así logramos que toda la comunidad participe, aprende y aporta”, señala Rodríguez Larraín.



Quedan pocos cupos y solo para la distancia de 5K. El evento contará con 3,000 runners en 10K, y 2,000 para 5K.

Además, se trata de una buena carrera para lograr una buena marca debido a la ruta. “La corrí en 2017 y este año volveré junto a un grupo de amigos runners con la intención de mejorar nuestra MMP en 10K, a la vez que colaboramos en reducir el uso de plástico”, comenta Joaquín Gutiérrez, corredor local.

Una carrera 100% ecológica

En esta quinta edición, la Nat Geo Run pretende predicar con el ejemplo y por ello cumplirá con los tres pilares del cuidado del planeta: reducir, reutilizar y reciclar. Dichas acciones se ejecutarán en todas las áreas de la organización del evento, ya que buscan ser un evento libre de plástico, desde la entrega de kits, hasta la premiación.



Acciones que promoverán antes, durante y después de la carrera:

Para reducir agentes contaminantes:

• El sistema de inscripciones no contempla un ticket físico, y es 100% digital.

• No entregarán productos de plástico de un solo uso. El polo se entregará sin bolsa (reduciendo 5,000 bolsas de plástico).

• El estampado del polo es libre de ftalato (compuesto químico altamente contaminante).

• Los kits no tendrán volantes publicitarios.

• La cinta de la medalla está hecha con material reciclado.



Para reutilizar:

• El bolso del kit está elaborado con material reciclado y se puede utilizar para las compras.

• Reciclarán y volverán a fundir las medallas de los participantes que lo deseen.



Para reciclar:

• Todo material que no pueda reutilizarse será reciclado de diversas maneras gracias a EcoTrash.

• Los vasos de hidratación y el branding de cartón se reciclarán.

• El branding se convertirá en techos para albergues de perros.



Y recuerda, esta carrera es una excelente alternativa no solo para promover el cuidado del medio ambiente, sino para prepararte para el Entel Challenge Enfréntate ¡Inscríbete aquí!