Santa Rosa 5.5k: carrera celebra sexta edición y promete retar a más runners

Al relajante sonido de las olas del mar y el cántico de las aves que sobrevuelan nuestro litoral peruano, se unirán el latido de miles de corazones que correrán emocionados por completar la ya tradicional ruta: “Corre Santa Rosa 5.5k”. La carrera se llevará a cabo este domingo 24 de febrero en el balneario turístico Playa Chica, perteneciente al distrito Santa Rosa, a la altura del kilómetro 43 de la Panamericana Norte y es una excelente forma de entrenarse para el Entel Challenge Desafíate.

La historia de esta carrera se remonta al 2012 cuando un grupo de corredores locales, apoyados por la municipalidad y empresas privadas, se atrevieron a impulsar esta competición. Siete años después, este evento sigue sumando seguidores.



Juan Miguel Rojas, responsable de la organización junto a Profit Evolution, nos cuenta que este 2019 es muy especial porque poco a poco se consolida el objetivo de contar con un evento deportivo que contribuya a tener una población más saludable y porque la carrera formará parte de las celebraciones del distrito por su aniversario.

Son 5 kilómetros y medio los que se van a correr. En el 2018, Junior Abarca, hizo el mejor tiempo de toda la competición con 17:07. Facebook oficial

“En el marco del 57 aniversario del distrito de Santa Rosa se está realizando la sexta edición de Corre Santa Rosa 5.5k, en un balneario que ofrece abundante naturaleza y mucho oxígeno, además de muy buenas pistas y cuestas para el desarrollo del running”, nos comenta Juan Miguel.

La más competitiva

Se presume que esta edición sea una de las más competitivas, ya que contará con la presencia de muchos corredores de élite como es el caso de Daverso Ramos Acevedo, atleta profesional de la localidad de Huancavelica, quien regresa a Santa Rosa con la consigna de repetir el primer lugar obtenido en el 2014.



“Gracias a este tipo de eventos muchos jóvenes se mantienen alejados del vicio porque practican un deporte saludable y sobre todo que es bonito. En lo personal, después de cinco años vuelvo y espero quedarme nuevamente con el título, he estado entrenando y me encuentro en buenas condiciones, solo espero que ese día no falle el cuerpo porque al frente tendré a buenos competidores de mi mismo nivel”, nos confiesa Daverso.

Las categorías

Serán cuatro las categorías en las que se podrá participar: juveniles, libre, máster y súper máster. También habrá una mini maratón para los más chicos; es decir, no hay excusas para no asistir con toda la familia.

La entrega de kits se ha previsto para el 23 de febrero en la Municipalidad de Santa Rosa, de 10 la mañana a 6 de la tarde.

Separa tu cupo y ¡se parte de la fiesta!



Si esperas con ansias esta competencia no dudes en inscribirte también en el Entel Challenge aquí.