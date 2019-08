Self-Transcendence 3100 Mile Race: conoce al ganador de la carrera más larga del mundo

El corredor finlandés Ashprihanal Aalto logró el primer puesto de la Sri Chinmoy Self-Transcendence 3.100 Mile (5 mil kilómetros), también denominada la carrera más larga de mundo que tiene como máximo una duración 52 días, en la que se corre alrededor de un edificio en Nueva York, entre las 6 de la mañana y medianoche.



Aalto corrió 105.998 km durante 47 días, siendo esta la novena vez logra podio, durante los 15 años que viene compitiendo. A su llegada, agradeció a todos sus seguidores y a los responsables de llevarlo a la meta muchas veces.



Desde 1999, el ultramaratonista tiene acumulado 90,346.260 km en total



“Si quieres seguir viniendo aquí, debes tener algo que te motive. Y si los números no te motivan, entonces tienes que encontrar algo dentro. Estoy aprendiendo a ni siquiera mirar las millas. Si cuentas cada kilómetro, puede parecer imposible", señaló al diario Westchester News.

Aalto es un ícono del running mundial. Web oficial

Asimismo, el runner irlandés, Nirbhasa Magee (39), llegó en segunda ubicación un día después (sábado 3 de agosto). Este vez mejoró su mejor tiempo desde 2017 en más de seis horas. Nirbhasa promedió 103.12 km.

En las seis horas restantes, los corredores son libres para comer, lavarse y curarse los pies

Pareja europea

Además, Vasu Duzhiy (52) de Rusia y Ananda-Lahari Zuscin (44) de Eslovaquia, también lograron finalizar la competencia. El veterano ruso terminó por octava vez esta carrera con 101.248 km por día. Carpintero de profesión, se ubica como el mejor quinto lugar de todos los tiempos.



Mientras que su par, el eslovako, terminó su sexta participación con un promedio diario de 100.988 km. Ananda-Lahari superó su mejor marca, establecida en 2006, por casi cinco horas. La paciencia, la perseverancia y un espíritu intrépido lo mantuvieron enfocado en la meta.



Distancias

Esta carrera, que equivale a correr 11 maratones, fue creada en 1996, por el líder espiritual de Sri Chinmoy. La competencia desafía a los corredores a "trascender su propia capacidad", "obtener conocimientos espirituales" y "superar las nociones preconcebidas sobre lo posible".



Condiciones de la carrera

Los corredores soportaron temperaturas de hasta 38° C, con humedad y, en ocasiones, con lluvias torrenciales. Además debieron 'compartir' el recorrido con personas que realizan su vida cotidiana en la Gran Manzana, evadiendo cientos de transeúntes a diario.



La distancia promedio que deben recorrer es de 96,15 km por día

Reconocimiento a nivel internacional

'3100: Run and Become’ es el nombre del documental estrenado el año pasado sobre la competencia en el que se ve a diversos atletas entrenando física y mentalmente para correr.



En el 2015, la revista Outside corrió junto a otros competidores y les preguntó ¿Por qué hacer algo así? El islandés Nirbhasa Magee contestó: "Es gracioso. Supongo que es una de las paradojas del ser humano. A mi cuerpo y mi mente les gustaría irse a casa a descansar, pero luego tengo ese algo más profundo que me lleva a disfrutar de estar al límite de mi capacidad”.



El Dato

►La primera edición fue en 1997 y el récord está en 40:09:06 conseguido por el finlandés Ashprihanal Aalt. En la categoría femenina, Kaneenika Janakova con 48:14:24 en 2017. Este año celebra su edición 23.