¡Que la fuerza está contigo, runner! Aprovechando la fiebre provocada por el estreno de ‘Star Wars IX: El Ascenso de Skywalker’, han salido al mercado todo tipo de productos inspirados en la saga, desde audífonos y loncheras hasta máquinas de coser y muebles. Las zapatillas para runners no fueron la excepción, con una colección a cargo de adidas.

Se trata de los modelos UltraBoost S&L, UltraBoost 19 y AlphaEdge 4D, rediseñados en esta colección para incluir pequeños detalles relacionados con la franquicia galáctica. A ellos se suman las Rapidrun Star Wars, en la línea de niños. A continuación, una descripción de cada modelo:

1. adidas AlphaEdge 4D. Dedicadas a la mítica Estrella de la Muerte (Death Star), este modelo tiene frases de Darth Vader como “That’s no moon” (esa no es la Luna) o “The power of the dark side” (el poder del lado oscuro). En la lengüeta tiene la imagen de la nave.

Su mediasuela en 4D, combinada con tecnología Primeknit en el ‘upper’, aseguran amortiguación y estabilidad en la pisada.

2. adidas UltraBoost S&L. Están inspiradas en el famoso caza X-Wing Starfighter, que acompañó a Luke Skywalker en numerosas batallas y que, en el episodio IX, se convierte en la nave de Rey. Frases como “The force will be with you always” (la fuerza estará siempre contigo) o “Stay on target” (mantente en el objetivo) están impresas en el sujetador. En cuanto a su diseño, este modelo destaca por su suela flexible y la incorporación en la mediasuela de la ya conocida tecnología de amortiguación Boost.

Incorpora elementos grises y naranjas que brillan en la oscuridad.

3. adidas UltraBoost 19. Son un homenaje al Halcón Milenario, del gran Han Solo y su copiloto, Chewbacca. Predominan los tonos grises y azules, simulando las tonalidades del propulsor de la nave, cuya figura se retrata en la suela. En el sujetador lleva impresas frases de Han Solo como “Jump to lightspeed" (saltar a la velocidad de la luz) y “Never tell me the odds” (no me digas las probabilidades).

Combina tecnología Flyknit360 en el ‘upper’, amortiguación Boost en la mediasuela y sistema Torsion Spring, para lograr impulso con un esfuerzo mínimo.

4. adidas RapidaRun Star Wars shoes. Estas zapatillas son ideales para que tu pequeño ‘jedi’ se inicie en el running. Posee un tejido que favorece la ventilación y ofrece excelente sujeción, además de una suela de EVA liviana y flexible.

Sus pasadores son elásticos y cuenta con tirador de talón, para que tu niño pueda usarlas sin problemas.

El amplio mundo de Star Wars

Y si eres un runner realmente fanático de Star Wars, las posibilidades se abren mucho más allá del mundo de las zapatillas. En este medallero, por ejemplo, puedes colgar todos tus logros y sentirte como un líder imperial o un gran soldado rebelde.

Para los que gustan de correr en climas fríos, estas chaquetas de Columbia son perfectas. La casaca negra representa el lado oscuro de la fuerza y el Ejército Imperial, mientras que la casaca gris hace referencia a la Alianza Rebelde y el lado luminoso de la fuerza.

Incluye mensajes cifrados con la traducción “Que la fuerza te acompañe”, en el modelo gris, y “No subestimes el poder del lado oscuro”, en la versión oscura imperial.

Para las mujeres, estas leggins con la frase de Yoda “Do or do not. There is no try.” (traducida comúnmente como “Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.”), son perfectas para empujar los límites en el running.

Corre sin parar impulsada por estas leggins.

Y con este polo de “Yo corro con la fuerza” tendrás la motivación necesaria para calzarte las zapatillas y salir a la pista.

Siente el poder de la fuerza al correr.

¿Ya encontraste el artículo de Star Wars que tanto buscabas? Ahora prepárate para tus entrenamientos y sigue enfocado en lograr tus objetivos runners del año.