Este domingo 21 todos podemos ser parte de la carrera 'The Color Run Entel Lima 5K Hero Tour', que se llevará a cabo en el circuito de la Costa Verde del distrito de Magdalena.



En su sexta edición, la también conocida como 'The happiest 5K on the planet' (La carrera de 5K más feliz del planeta), busca generar una experiencia nueva, entre los amantes del running, alrededor del deporte, música, baile, amigos y familia.

Además, durante la ruta serás bañado de polvos de colores y después de llegar a la meta te espera un gigantesco 'Festival del Color'. ¡No olvides que incluso puedes correr disfrazado!

Del 2012 hasta la fecha este evento ha tenido más de 4 millones de participantes. Facebook oficial

¿Cómo participar?

​1. Venta de entradas: puedes adquirirlas aquí hasta un día antes del evento.



2. El Kit consta de: morral, polo oficial, pulsera de ingreso y sachet de polvos de colores.

3. En caso de que un tercero vaya a recogerlo, deberá presentar la copia de tu DNI. Y si la compra ha sido por internet, deberá mostrar tu código QR de tu comprobante de compra.

4. Puedes recoger tu kit en el Ripley San Miguel y del Jockey Plaza.

Este evento inició en EE.UU. en 2011 y se realiza en más de 200 ciudades, en 52 países del mundo.

Datos y recomendaciones sobre la carrera

​►Está prohibido correr con mascotas.

►Al momento de tomar las fotos, es mejor tener una funda a la mano para proteger tu cámara o celular de los polvos de colores.

►Cualquiera puede hacer los 5K corriendo, trotando, caminando o gateando. No hay límites de edad.

►Los polvos usados en el evento son fáciles de sacar lavándolos. Eso sí, te recomendamos hacerlo lo antes posible.

►Los niños que midan menos de 1,2 metros y estén acompañados de un adulto inscrito pueden ingresar a disfrutar de manera gratuita.