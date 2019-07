Ultra Amazonas: una aventura por parajes únicos

Todo se inició hace seis años, cuando Manuelito Figueroa competía en la famosa Transvulcania, en España. El corredor se detuvo a admirar el paisaje y cayó en la cuenta de que no tenía nada que envidiarle al de su natal Bongará. Entonces se decidió: organizaría una carrera para dar a conocer los atractivos de su región.



Tras años de dedicación y mucho trabajo, Ultra Amazonas contará en su primera edición con 300 participantes de 13 nacionalidades, en las distancias de 12K, 25K, 50K y 80K. “Para mí es un sueño a punto de cumplirse, ya que el mundo conocerá esta hermosa ruta y eso potenciará el turismo local”, señala Figueroa.



Los corredores estarán en contacto directo con la naturaleza. El Comercio

Una experiencia diferente

La carrera, concebida por Manuelito en el denominado Valle de las Cataratas, pasará por diez pueblos y nueve cataratas en un recorrido extremo que incluirá algunas dosis de adrenalina al pasar por el borde mismo de las cascadas, así como por sinuosas montañas, lagunas, lagos y caminos ancestrales.



Si bien la icónica Gocta es uno de los referentes de la región, la carrera pasará por otras imperdibles cataratas, como la imponente Yumbilla, la cual ostenta 895 metros (más alta que Gocta con sus 771 metros), así como por Medio Cerro, Cristal, Chinata, Pabellón, entre otras impresionantes cascadas.



Las distancias de 12K, 25K, 50K y 80K. El Comercio

Los puntos de partida de la Ultra Amazonas serán: desde la plaza Pomacochas para la distancia de 80K (2 a.m.), desde la localidad de Suyubamba para 50K (4 a. m.), para 25K se hará desde San Carlos (7 a.m.) y la de 12K desde San Pablo (8 a.m.). Todas culminarán en Cocachimba, que cuenta con una impresionante vista panorámica de Gocta.

Invitados de lujo

La leyenda del atletismo español, Chema Martínez, es uno de los invitados a esta cita. “Me motivan este tipo de retos: una carrera de 80 km, en plena selva y entre cataratas es algo único. Por ello, me estoy preparando para dar lo mejor en la selva peruana”, señaló el corredor desde Madrid.



La animación de la Ultra Amazonas estará a cargo del popular ‘Depa’ (José Antonio De Pablo), quien es el maestro de ceremonias de las carreras de montaña más emblemáticas de España, como Zegama y Riaño Trail Run, así como de otras importantes competencias en el mundo.



Este carrera es una de las más esperadas por los amantes del trail. El Comercio

“Estuve hace unos meses en Bongará y me enamoré de los paisajes y la gente, por lo que estoy seguro que este evento será una gran fiesta para los amantes del trail”, manifestó el animador.



Mayor información en: https://ultraamazonas.com.



Si te quieres iniciar en el trail o el running de asfalto, el Entel Challenge Sé Constante es tu oportunidad para hacerlo. Solo debes correr 15 minutos diarios, del 24 de junio al 7 de julio, y entrarás en el sorteo de grandes premios. Inscríbete aquí.