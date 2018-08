Mes a mes las mujeres tienen que lidiar con los malestares e incomodidades que genera la menstruación. Frente a esto, se debe tener en cuenta que el cuerpo está pasando por diversos cambios. “Nosotras tenemos ventajas en algunos momentos y en otros no. Podemos trabajar nuestro entrenamiento en función a nuestro ciclo menstrual”, menciona Vanna Pedraglio de Vanna Coach.

Durante este periodo, que como máximo dura 10 días, las mujeres pierden grandes cantidades de sangre, ocasionando fatiga y menor oxigenación. “Un bajo nivel de azúcar en la sangre puede provocar disminución de ácido láctico. Si bien estas dependen más del estado del entrenamiento, la acumulación de lactato durante la menstruación es menor”, explica Janse de Jonge en “Effects of the menstrual cycle on exercise performance” en Sport Medicine.

CICLO MENSTRUAL

Días previos a la menstruación, la mujer pierde sensibilidad a la insulina, por eso se presenta, generalmente, una mayor ganas de ingerir alimentos. “A pesar de esto no se metaboliza los carbohidratos de la mejor manera. Por lo que se tiende a almacenar grasa de una manera poco normal”, dice Pedraglio.

¿QUÉ OCURRE LUEGO?

Días después de la menstruación es el momento ideal para retomar o iniciar un entrenamiento de mayor intensidad. La sensibilidad de insulina aumenta, lo que significa que los músculos tendrán mayor energía y habrá mejor utilización del glucógeno.

