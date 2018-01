Todo sobre el XXII Campeonato Nacional de Marcha en Ruta 2018

El XXII Campeonato Nacional de Marcha en Ruta 2018, que tendrá como escenario el circuito del CEAR, de la VIDENA, se llevará a cabo este domingo 21 de enero, en el que participarán destacados atletas.



Kimberly García (séptima en el Mundial de Londres del año pasado), Evelyn Inga, Yoci Caballero, César Rodríguez y el retorno de Paolo Yurivilca, son algunos de los decenas de atletas que estarán en la línea de partida.

Inicio

La competencia comenzará a las 6 a.m. con los 35 y 20 kilómetros.



Categorías

​Serán cinco y están divididas en:

►Mayores (nacidos hasta el año 1998)

►Sub-20 (nacidos a partir del año 1999)

►Sub-18 (2000 y 2001)

►Sub-16 (2002 y 2003)

►Sub-14 (2004 y 2005)

marcha Kimberly García, marchista olímpica en Río 2016, es una de las favoritas a ganar en su categoría. Difusión

Horarios

​06.00 a.m.



20 kms Mayores Varones

35 kms Mayores Damas y Varones

20 kms Mayores Damas



08.30 a.m.



10 Kms Sub 20 Damas

10 Kms Sub 20 Varones

10 Kms Sub 18 Vatones



09.50 a.m.



5 Kms Sub 18 Damas



10.30 a.m.



3 Kms Sub 16 Damas



11.00 a.m.



03 Kms Sub 16 Varones



11.30 a.m.



2 Kms Sub 14 Damas

2 Kms Sub 14 Varones