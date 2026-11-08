¡Histórico! José Manuel Quispe se corona subcampeón mundial del Merrell Skyrunner World Series 2026.
¡Histórico! José Manuel Quispe se corona subcampeón mundial del Merrell Skyrunner World Series 2026.
Por Redacción EC

El atleta peruano José Manuel Quispe, integrante del Team CIVA Endurance Club, se coronó subcampeón mundial del circuito Merrell Skyrunner World Series 2026 tras alcanzar el 8º puesto en la Gran Final disputada hoy en la Maratón dels Dements, en España.

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