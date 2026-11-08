El atleta peruano José Manuel Quispe, integrante del Team CIVA Endurance Club, se coronó subcampeón mundial del circuito Merrell Skyrunner World Series 2026 tras alcanzar el 8º puesto en la Gran Final disputada hoy en la Maratón dels Dements, en España.

Esta decisiva prueba exigió al máximo a la élite mundial a lo largo de 42 kilómetros y unos brutales 3.900 metros de desnivel positivo en la agreste Serra d’Espadà. En un terreno sumamente técnico que no daba tregua, Quispe demostró su notable resistencia cruzando la meta con un tiempo de 4 horas, 13 minutos y 59 segundos,, sellando así su exitosa campaña internacional.

Con la octava posición obtenida hoy, Quispe sumó 90 puntos fundamentales para alcanzar un total de 568 puntos en el ranking final. De esta manera, el Top 3 mundial de la temporada 2026 quedó conformado oficialmente así:

Manu Merillas – 647 puntos (Campeón) José Manuel Quispe – 568 puntos (Subcampeón) Frédéric Tranchand – 563 puntos

¡Histórico! José Manuel Quispe se corona subcampeón mundial del Merrell Skyrunner World Series 2026.

El corredor arequipeño logró asegurar el segundo lugar global al superar al francés Tranchand por una ajustada diferencia de apenas cinco puntos.

“Ha sido una carrera durísima, muy técnica y luchada de principio a fin, pero dejamos todo en la montaña para lograr el objetivo. Confirmar este subcampeonato mundial es la recompensa a muchísimo sacrificio durante todo el año. Este gran logro va para todo el Perú, para mi querida Arequipa y, de manera muy especial, para mi gente de Ayahuasi, Alca y La Unión, que siempre me acompaña en cada kilómetro”, señaló José Manuel de 38 años.

Esta gesta representa la tercera participación del peruano en la final del circuito mundial, evidenciando un crecimiento sostenido e imparable en la élite de este deporte:

2024: 9º puesto en la Gran Final y 8º lugar en el ranking mundial.

9º puesto en la Gran Final y 8º lugar en el ranking mundial. 2025: 4º puesto en la Gran Final y 7º lugar en el ranking mundial.

4º puesto en la Gran Final y 7º lugar en el ranking mundial. 2026: 8º puesto en la Gran Final y Subcampeón del Mundo (2º en el ranking final).

El subcampeonato mundial es el broche de oro para una campaña excepcional. A lo largo del 2026, Quispe construyó su clasificación disputando cinco carreras estratégicas en el continente: dominó Sudamérica con cuatro contundentes victorias en Chile, Argentina, Ecuador y Perú, además de conquistar un espectacular segundo lugar en la exigente prueba de la Beast of Big Creek en Estados Unidos.

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