La Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 no solo será una fiesta deportiva, sino también una oportunidad para generar impacto social. En el marco de la ExpoMaratón, los organizadores han lanzado una iniciativa solidaria que invita a todos los participantes y asistentes a donar zapatillas que ya no utilicen, sin importar la marca, con el objetivo de beneficiar a personas en situación vulnerable.

Esta campaña busca fomentar la sostenibilidad y el apoyo comunitario, dándole una segunda vida útil a un elemento clave para la práctica deportiva. Las zapatillas recolectadas serán destinadas a quienes más lo necesitan, promoviendo así el acceso al deporte y mejorando la calidad de vida de muchos beneficiarios. La iniciativa refuerza el compromiso del evento con valores que trascienden la competencia.

Además del componente solidario, quienes se sumen a esta acción podrán acceder a un beneficio exclusivo. Al realizar su donación durante la ExpoMaratón, los asistentes recibirán un descuento adicional en la tienda adidas instalada en el recinto, lo que representa un incentivo para renovar su equipamiento deportivo mientras colaboran con una buena causa.

De esta manera, la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 se posiciona como un evento integral que combina deporte, conciencia social y sostenibilidad. La invitación está abierta para que corredores y público en general se unan a esta iniciativa y conviertan cada paso, antes y durante la carrera, en una acción con propósito.