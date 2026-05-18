Por Redacción EC

La Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 no solo será una fiesta deportiva, sino también una oportunidad para generar impacto social. En el marco de la ExpoMaratón, los organizadores han lanzado una iniciativa solidaria que invita a todos los participantes y asistentes a donar zapatillas que ya no utilicen, sin importar la marca, con el objetivo de beneficiar a personas en situación vulnerable.

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