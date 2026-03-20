Por Redacción EC

La competencia más completa del mundo llega al Perú, en una nueva edición del Ironman 70.3. Se trata de un evento de talla internacional que reunirá a más de 1200 competidores de 36 países, en rango de edades desde los 18 hasta los 82 años.

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