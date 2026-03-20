La competencia más completa del mundo llega al Perú, en una nueva edición del Ironman 70.3. Se trata de un evento de talla internacional que reunirá a más de 1200 competidores de 36 países, en rango de edades desde los 18 hasta los 82 años.

En esta ocasión, las delegaciones más grandes llegarán desde Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile. Todos ellos competirán por uno de los codiciados cupos de clasificación en las categorías ‘Age Group’ para el Campeonato Mundial en Nice, Francia, un escenario legendario que espera a los mejores del planeta.

¿Cuándo y dónde será el Ironman 70.3?

La competencia está programada para el próximo domingo 26 de abril en la icónica Costa Verde del distrito de Chorrillos, en Lima, Perú. Cabe mencionar que nuestro país es parte del circuito desde el 2023.

¿Cuál será el recorrido del Ironman 70.3?

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce, los participantes en las modalidades Individual y Postas completarán 1.9 km de natación en las aguas del océano Pacífico; 90 km de ciclismo por la rápida ruta costera; y finalizarán con 21.1 km de carrera a pie.

¿Cuáles son los premios del Ironman 70.3?

Los ganadores, además de asegurar su presencia en el Mundial de la disciplina en Nice, Francia, se repartirán cerca de 10 mil dólares, aunque no se ha precisado montos exactos.

“Estamos emocionados y profundamente orgullosos de que Lima vuelva a brillar en el mapa mundial del triatlón con esta séptima edición del Ironman 70.3. Contamos con cientos de triatletas inscritos, muchos de ellos peruanos que tendrán la oportunidad de medirse con los mejores”, dijo Daniel de Montreuil, organizador del evento.

¿Dónde puedo inscribirme para el Ironman 70.3?

Las inscripciones para este evento aún están abiertas en el siguiente LINK. Además, la organización de la competencia confirmó que los asistentes podrán alentar a los triatletas de forma gratuita desde las 6:00 de la mañana.

¿Dónde seguir el Ironman 70.3?

Toda la cobertura del evento estará en la web de El Comercio. Compartiremos en tiempo real información de la competencia, la lista de ganadores y las mejores imágenes de esta edición.

SOBRE EL AUTOR