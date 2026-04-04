A menos de un mes de la exigente competencia Ironman 70.3, que se desarrollará en la ciudad de Lima el próximo domingo 26 de abril, los deportistas y equipos que participarán del evento afinan su preparación, trabajando en todos los detalles para llegar en óptimas condiciones y alcanzar uno de los cupos para el Mundial de la disciplina en Nice, Francia.

Uno de los protagonistas es Nelson Gonzales Carmelino, líder del Club Deportivo NGC Sports, quien hace un alto a sus rigurosas jornadas de entrenamiento y preparación para conversar sobre su experiencia en la competencia.

Nelson Gonzales, líder de NGC Sports, equipo que competirá en el Ironman 70.3.

¿Por qué es tan complicado un Ironman?

Un 70.3 Ironman es una de las pruebas de resistencia más exigentes del mundo. Consiste en completar, de manera continua: 1.9 km de natación; 90 km de ciclismo; y 21.2 km de maratón. Todo en un mismo día.

La complejidad no solo está en la distancia, sino en la gestión del esfuerzo, la nutrición, la hidratación y la fortaleza mental. Es una competencia que no gana el más fuerte, sino el que mejor administra sus recursos físicos y mentales durante 5, 6 o hasta 8 horas.

¿Cómo es la preparación del equipo?

La preparación es estructurada, progresiva y altamente individualizada. No se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor y con propósito. En nuestro equipo trabajamos sobre tres pilares:

1. Lugares

Piscina (técnica y resistencia en natación).

Rutas abiertas o rodillo (ciclismo).

Pista y rutas (carrera).

Trabajo complementario en gimnasio.

2. Frecuencia

Entre 6 a 12 sesiones semanales dependiendo del nivel del atleta.

Doble turno en días clave.

3. Intensidad

Entrenamientos por zonas (controladas con frecuencia cardíaca o potencia).

Combinación de sesiones aeróbicas, trabajos de umbral e intervalos.

Semanas de carga y descarga (principio de compensación).

¿Qué tipo de alimentación se requiere para un Ironman 70.3?

La nutrición es un pilar estratégico para una competencia de este nivel. Es importante destacar que, durante las intensas semanas de preparación previas al evento, se requiere de un régimen especial, mientras que durante la competencia se apuesta por otro distinto. Lo importante es no improvisar.

En este punto no se trata de ir a tope, sino de ejecutar con precisión para tener el éxito deseado.

En preparación

Alimentación balanceada (carbohidratos, proteínas, grasas saludables)

Ajustes según carga de entrenamiento

Enfoque en recuperación (post-entreno)

En competencia

Consumo constante de carbohidratos (60–90 g/hora)

Hidratación planificada (sales y líquidos)

Estrategia probada previamente (nunca improvisar)

¿Cuáles son las fortalezas de NGC Sports?

Para una competencia de la importancia de un Ironman 70.3 es fundamental tener disciplina y compromiso durante el proceso. A esto, se le suma el respeto por la planificación. Pero sin lugar a dudas la mentalidad juega un papel trascendental en el equipo, pese a que algunos competirán en la modalidad de individuales.

Katy Córdova, parte de NGC Sports, es una de sus mejores representantes en un Mundial. Además, tienen 11 clasificados al Mundial de Pontevedra que se realizará en septiembre 2026.

¿Qué estrategias aplicarán en el Ironman 70.3?

En primer lugar, se debe iniciar la competencia controlados en natación, sin gastar energía de más. Para el tramo de ciclismo, se debe ser muy inteligente para mantener una potencia constante, sin picos inncesarios.

Durante la maratón, el recorrido debe ser progresivo (de menos a más). Finalmente, y no menos importante, debe existir una nutrición e hidratación estríctamente planificadas.

Experiencia como entrenador

Más allá de formar atletas, formo personas disciplinadas, resilientes y conscientes de su proceso. He visto atletas pasar de dudar de sí mismos a cruzar metas que creían imposibles.

Mi rol no es solo planificar entrenamientos, sino enseñarles a gestionar la frustración, el miedo y la presión. El verdadero cambio ocurre cuando el atleta entiende que el progreso no es lineal, pero sí acumulativo.

Recomendaciones para ser un Ironman

Respeta el proceso: no hay atajos.

Busca guía profesional: evita errores que cuestan tiempo y lesiones.

Construye base aeróbica: la paciencia es clave.

Entrena la mente: el cuerpo sigue a la cabeza.

Disfruta el camino: si no disfrutas el proceso, no sostendrás el nivel.

Ser Ironman no es solo cruzar la meta, es convertirte en una persona capaz de sostener disciplina, constancia y enfoque durante meses y años.

Ironman 70.3 - Lima 2026

La competencia está programada para el domingo 26 de abril en la icónica Costa Verde del distrito de Chorrillos. Se trata de un evento de talla internacional que reunirá a más de 1200 competidores de 36 países, en rango de edades desde los 18 hasta los 82 años.

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce, los participantes en las modalidades Individual y Postas completarán 1,9 km de natación en las refrescantes aguas del Pacífico, 90 km de ciclismo por la rápida ruta costera, y finalizarán con 21,1 km de carrera a pie.