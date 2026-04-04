Por Sergio Merino Sánchez

A menos de un mes de la exigente competencia Ironman 70.3, que se desarrollará en la ciudad de Lima el próximo domingo 26 de abril, los deportistas y equipos que participarán del evento afinan su preparación, trabajando en todos los detalles para llegar en óptimas condiciones y alcanzar uno de los cupos para el Mundial de la disciplina en Nice, Francia.

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