A solo una semana del Ironman 70.3 - Lima 2026, los equipos y atletas que participarán de esta edición son cada vez más rigurosos en pulir algunos detalles de su exigente preparación, con el objetivo de estar a la altura de una competencia de este nivel, la misma que reunirá a los mejores deportistas del mundo en nuestra ciudad.

Uno de estos casos es el del experimentado atleta Andrés Chirinos, head coach de Perú Triathletes. El poseedor del récord de Ironman peruano con 8 horas 41 minutos ha competido en diferentes ciudades del mundo y comparte su amplia experiencia con los integrantes de su equipo en el día a día, y ahora con nosotros, a través de esta entrevista.

¿Cómo es un Ironman y por qué es tan exigente?

Un Ironman completo es 3.8 kilómetros de nado, 180 kilómetros de ciclismo, y se termina con una maratón corriendo que son 42.2 kilómetros. En Lima se corre un medio Ironman o como se le llama Ironman 70.3, que es la mitad de todas las distancias que he mencionado. Es complicado porque no solamente la distancia de cada disciplina es altísima, sino que exige que conozcas muy bien las tres disciplinas.

¿Cómo es la preparación de Perú Triathletes?

Estamos entrenando en la piscina La Once, luego nos juntamos también en el estadio José Gálvez Chipoco en Barranco, y los fines de semana salimos a Calango, que se encuentra cerca al distrito de Mala, un lugar mucho más seguro para practicar sobre todo el ciclismo.

¿Qué tipo de alimentación exige el Ironman 70.3?

El tipo de alimentación que requiere una competencia de ese nivel se separa en dos partes. Lo que es fuera de competencia y entrenamientos, y dentro de entrenamientos y dentro de la competencia. Hay sesiones que no se necesita ingerir alimentos porque son muy cortas, pero como es un deporte de ‘endurance’ (resistencia), hay muchas sesiones que sí necesitan bastante y no solamente es para rendir bien en esa sesión, sino para lo que sigue.

Entonces, si, por ejemplo, hago un entrenamiento de cuatro horas un sábado pero no le he dado una buena nutrición a mi cuerpo durante y post, lo más probable es que el día domingo me despierte más agotado de lo normal y en la siguiente sesión de entrenamiento la haga mal y no rinda de la manera adecuada.

¿Cuál es la fortaleza principal de Perú Triathletes?

Cada persona es única y cada persona tiene diferentes fortalezas. Te podría decir que en mi equipo hay unas personas que su fuerte es nadar, otras que su fuerte es ciclismo y otras que su fuerte es el running. Cada uno tiene diferentes facilidades para distintas disciplinas, músculos de diferente composición, flexibilidad, etcétera.

Ahora, la idea es generar un grupo más grande. La meta es pasar los cien atletas y que se vuelva una comunidad bonita, donde todos aprendan y empujen.

Coméntanos sobre tu experiencia en la disciplina tanto de deportista como de coach.

Empecé triatlón en el 2012 haciendo medio Ironman, luego un Ironman en el 2013. Entonces, como deportista empecé mientras hacía mi carrera de ingeniería industrial en la UPC y, de ser medio hobbie, se volvió un poco más profesional. Al poco tiempo llegué a competir como profesional. He sido el primer y único, creo, peruano en competir como profesional en el circuito Ironman 2017, 18, 19 y 20.

Comencé como entrenador en el 2016, pero en un principio lo hacía todo remoto porque he vivido en diferentes países, justamente persiguiendo ese sueño de competir como profesional. He vivido en Estados Unidos, Australia, Niza (Francia), México, España, entre otros lugares. Regresé a Perú hace seis meses y estoy llevando el grupo de Perú Triathletes, que es el primer equipo en el que estuve entre 2012 y 2015.

El entrenador en esa época era Daniel de Montreuil, quien ahora es el actual organizador del Ironman de Lima, pero ya dejó de lado el entrenar a gente. Entonces, lo contacté y le comenté que estaba regresando a Perú con la idea de crear un equipo y me habló de Perú Triathletes y que en ese momento no lo estaba viendo nadie.

¿Qué recomendarías a un deportista amateur que le interesa hacer un Ironman?

Lo más importante es ser constantes en el entrenamiento. Eso es clave en cualquier deporte, en cualquier objetivo que uno se plantee. Es todos los días hacer un granito de arena, y si tú sumas día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta de todo lo que has evolucionado.





Ironman 70.3 Lima 2026

La competencia está programada para el domingo 26 de abril, en la icónica Costa Verde del distrito de Chorrillos. Se trata de un evento de talla internacional que reunirá a más de 1200 competidores de 36 países, en rango de edades desde los 18 hasta los 82 años.

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce, los participantes en las modalidades Individual y Postas completarán 1,9 km de natación en las refrescantes aguas del Pacífico, 90 km de ciclismo por la rápida ruta costera, y finalizarán con 21,1 km de carrera a pie.