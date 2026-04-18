Por Sergio Merino Sánchez

A solo una semana del Ironman 70.3 - Lima 2026, los equipos y atletas que participarán de esta edición son cada vez más rigurosos en pulir algunos detalles de su exigente preparación, con el objetivo de estar a la altura de una competencia de este nivel, la misma que reunirá a los mejores deportistas del mundo en nuestra ciudad.

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