Resumen

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La carrera, en formato Ironman 70.3, comprenderá 1.9 km de con punto de partida y llegada en la playa Agua dulce, 90 km de ciclismo por un recorrido mayormente plano y rápido, y 21 km por el malecón frente al mar. (Foto: difusión)
La carrera, en formato Ironman 70.3, comprenderá 1.9 km de con punto de partida y llegada en la playa Agua dulce, 90 km de ciclismo por un recorrido mayormente plano y rápido, y 21 km por el malecón frente al mar. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Todo está listo para el Ironman 70.3, que se realizará este fin de semana en la Costa Verde. La exigente competencia se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la playa Agua Dulce. En ese lugar, coincidirán los mejores atletas triatlón.