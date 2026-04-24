Todo está listo para el Ironman 70.3, que se realizará este fin de semana en la Costa Verde. La exigente competencia se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la playa Agua Dulce. En ese lugar, coincidirán los mejores atletas triatlón.

Los cracks del triatlón mundial en Perú. Foto:: Ironman.

Durante la presentación, los organizadores destacaron la relevancia del certamen para la promoción del deporte en el Perú y su posicionamiento a nivel internacional. Asimismo, resaltaron el trabajo conjunto con diversas autoridades para garantizar una competencia segura, ordenada y de alto nivel organizativo, acorde con los estándares internacionales de la franquicia Ironman.

El Xmart Healthy Living Ironman 70.3 Perú Powered by Fuxion incluirá 1.9 kilómetros de natación con punto de partida y llegada en la playa Agua Dulce, 90 kilómetros de ciclismo en un circuito mayormente plano y rápido, y 21 kilómetros de carrera pedestre a lo largo del malecón frente al mar. Este recorrido busca ofrecer condiciones óptimas tanto para atletas de élite como para competidores amateurs.

Se espera la participación de aproximadamente 1,400 triatletas nacionales e internacionales, quienes competirán en las categorías élite masculina y femenina, así como en los grupos de edad y categorías especiales establecidas por el reglamento IRONMAN. La presencia de deportistas de distintos países refuerza el carácter global del evento.

Los participantes buscarán obtener uno de los codiciados cupos de clasificación en las categorías AGE GROUP para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 que se realizará en Nice, Francia, considerado uno de los escenarios más emblemáticos del triatlón mundial. Este incentivo eleva el nivel competitivo y atrae a atletas de alto rendimiento.

En materia de seguridad y logística, la organización informó que existe una coordinación estrecha entre IRONMAN, el Instituto Peruano del Deporte, autoridades locales y la Policía Nacional del Perú para el control del tránsito, la seguridad en la ruta y la atención médica. El evento, que iniciará a las 6:15 a.m., será de acceso gratuito en las zonas habilitadas para espectadores, quienes deberán acudir con anticipación y seguir las indicaciones. Además, los organizadores agradecieron el respaldo de la Municipalidad de Chorrillos, la Municipalidad de Lima, la Federación Deportiva Peruana de Triatlón y las marcas auspiciadoras que hacen posible esta séptima edición.

¿Cuándo y dónde será el Ironman 70.3?

La competencia está programada para el próximo domingo 26 de abril en la icónica Costa Verde del distrito de Chorrillos, en Lima, Perú. Cabe mencionar que nuestro país es parte del circuito desde el 2023.

¿Cuál será el recorrido del Ironman 70.3?

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce, los participantes en las modalidades Individual y Postas completarán 1.9 km de natación en las aguas del océano Pacífico; 90 km de ciclismo por la rápida ruta costera; y finalizarán con 21.1 km de carrera a pie.

Los ganadores, además de asegurar su presencia en el Mundial de la disciplina en Nice, Francia, se repartirán cerca de 10 mil dólares, aunque no se ha precisado montos exactos.

“Estamos emocionados y profundamente orgullosos de que Lima vuelva a brillar en el mapa mundial del triatlón con esta séptima edición del Ironman 70.3. Contamos con cientos de triatletas inscritos, muchos de ellos peruanos que tendrán la oportunidad de medirse con los mejores”, dijo Daniel de Montreuil, organizador del evento. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."