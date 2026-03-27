La exigente competencia Ironman 70.3 demanda una preparación de alto nivel. Detrás de esta se encuentran muchos profesionales del deporte que apuestan por una disciplina que implica enfrentar retos y desafíos diarios. Uno de estos casos es el de Rodrigo Elias Elias, Fundador y Head Coach en Altamar Open Water Swimming Academy, certificado como entrenador Especialista en Triatlon del International Endurance Group.

Junto a su equipo participará de la próxima edición de la carrera con la expectativa de, además de ganar el primer lugar, traducir todo el esfuerzo y dedicación en una gran performance. En diálogo con este medio, cuenta acerca de su experiencia, trayectoria y también comparte algunos detalles de una competencia que para muchos es nueva.

¿Qué es un Ironman y cuál es su dificultad?

Es una carrera o reto de resistencia en la cual tenemos la oportunidad de llevar el cuerpo al límite de su capacidad aeróbica y mental. Hoy en día la marca Ironman tiene 3 modalidades: 51.50, 70.3 y 140.6 que son las distancias en millas del total de la competencia o carrera.

Es complicada porque no es fácil llegar en óptimas condiciones y una vez que llegas debes tener la fortaleza mental para no parar cuando la mente podría pedirte a gritos que lo hagas. Para eso, tienes que haber trabajado la cabeza también, y no solo la parte física porque muchas veces las piernas pueden, pero la mente no.

¿Cómo es la preparación para un Ironman?

Suelen ser planes de entrenamientos de 16 semanas, aproximadamente, en ocasiones incluso más. Esto depende del nivel del deportista, de los objetivos de cada uno, porque muchos lo hacen como un reto, otros porque quieren mejorar sus marcas, etc. Por tal motivo, se entrenan por lo general de 5 a 6 días de la semana.

Los días de carrera por lo general se hacen en la calle o en pista atlética; la natación, en la piscina y el mar; y la bicicleta, se hace indoor o en Calango (Mala), donde los triatletas tenemos una carretera interna de 25 kilómetros en subida, en la que ganamos cerca de 400 metros de desnivel positivo. Es lo más seguro para nosotros. Lo malo es que tenemos que madrugar más de lo normal para empezar temprano allá, y regresar a una hora adecuada a casa.

¿Cómo es la alimentación para este tipo de competencia?

Es muy variada y solemos comer de todo, pero siempre lo dejamos en manos de un experto que en este caso sería un nutricionista deportivo, quien está enfocado y tiene experiencia en deportes de resistencia. Sobre qué comemos, específicamente, diría que grasas y proteínas animales saludables, como carne, pollo, chancho, pescado; también carbohidratos, como arroz, papa, camote y pan de masa madre. La frutas que más consumimos son, por lo general, arándanos, fresas, plátanos y dátiles; a eso sumamos algunas verduras para acompañar las proteínas y grasas.

¿Cuál es la fortaleza de tu equipo?

Por más que es un deporte muy individual, en Altamar nuestro equipo es muy unido, y esa es la fortaleza más grande que tenemos. Siempre nos ayudamos, nos animamos y en las competencias tenemos gente apoyando en todo lo que es la logística de soporte a los atletas del team. Incluso, hasta los familiares están apoyando y eso algo muy lindo, te anima al 100% en una carrera en la que, por momentos, sientes que ya no das más.

Otra fortaleza es que hay miembros que sobresalen en distintas disciplinas, y entre ellos muchas veces se apoyan o son símbolo de admiración dentro del equipo para el resto de atletas. Siempre estamos entrenando en equipo, todos juntos.

¿Qué estrategia planean para el Ironman 70.3?

En cuanto a las principales estrategias que vamos a seguir una es el ‘Negative Splitting’ (consiste en correr la segunda mitad de la prueba más rápido que la primera) y la otra es el mantenimiento de un esfuerzo constante, reconocimientos de rutas, transiciones muy bien entrenadas y pulidas, ‘drafting’ en natación, el cual permite ahorrar hasta un 20% de energía. Por último, tener muy bien estudiada y entrenada la alimentación e hidratación en carrera.

Equipo de Altamar, iniciando una jornada de entrenamiento en Paracas para el Ironman 70.3. (Foto: José Zorilla Quiroz)

Recomendaciones para ser un Ironman

Para alguien que desea empezar en la disciplina, en primer lugar lo llamo atleta nuevo, y no amateur, porque amateur somos el 95% ya que pertenecemos a una categoría de ‘Age Group’ y no a nivel profesional. Mis recomendaciones son que tengan muy en claro que entrenar para un 70.3 o un 140.6 (full Ironman) no es poca cosa y no lo deben de tomar a la ligera.

Es una competencia en la que se ponen a prueba todas las capacidades, desde el compromiso con uno mismo para hacer mínimo un 90-95% del plan de entrenamiento hasta tu fuerza de voluntad para saber decir que no a salidas a tomar, comidas pesadas por las noches, fiestas, dulces y gustitos como normalmente estamos acostumbrados. No hacerle caso a la cabeza cuando esta diga hoy no tengo nadas de entrenar. Deben tener bien en claro, también, que lo que no hiciste en 6-8 semanas de entrenamiento no se puede hacer en 4.

Experiencia en el deporte de resistencia

Tengo praticando o ejerciendo como entrenador desde el 2017-2018, y la verdad que ha sido una muy grata experiencia. Empecé con natación porque es la disciplina con la que más me familiarizo (de las tres incluidas en una triatlón) desde pequeño. Luego, me certifiqué en Planificación y Periodización en deportes de resistencia, y posteriormente hice cursos para ser entrenador de triatlón y de running.

En estos 6-7 años que llevo entrenando personas he conocido a mucha gente y la mayoría hoy en día son muy buenos amigos. He tenido alumnos que han llegado por diferentes motivos, ya sea bajar de peso, porque lo quieren hacer como reto, y otros porque buscan mejorar. Es muy lindo ver cómo se enamoran de este deporte.

Ironman 70.3 Lima 2026

La competencia está programada para el domingo 26 de abril, en la icónica Costa Verde del distrito de Chorrillos. Se trata de un evento de talla internacional que reunirá a más de 1200 competidores de 36 países, en rango de edades desde los 18 hasta los 82 años.

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce, los participantes en las modalidades Individual y Postas completarán 1,9 km de natación en las refrescantes aguas del Pacífico, 90 km de ciclismo por la rápida ruta costera, y finalizarán con 21,1 km de carrera a pie.