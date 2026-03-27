Por Sergio Merino Sánchez

La exigente competencia Ironman 70.3 demanda una preparación de alto nivel. Detrás de esta se encuentran muchos profesionales del deporte que apuestan por una disciplina que implica enfrentar retos y desafíos diarios. Uno de estos casos es el de Rodrigo Elias Elias, Fundador y Head Coach en Altamar Open Water Swimming Academy, certificado como entrenador Especialista en Triatlon del International Endurance Group.

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