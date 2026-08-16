Muchos aprovecharon para tener un recuerdo de la histórica medalla. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Así fue parte del recorrido por el Centro de Lima. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Aplausos durante la develación oficial de la medalla con la letra 'M'. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Todos muy atentos a las incidencias del eventos. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Sonrisas en una jornada deportiva que forma parte de la antesala de la Media Maratón de Lima. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Instantes previos a la develación de la indumentaria y medalla de la Media Maratón de Lima. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Muchos llegaron con ropa deportiva para ser parte del recorrido hasta el Museo de Arte de Lima. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Los asistentes pudieron conocer detalles desde los inicios de la carrera en 1909. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Decenas de personas fueron llegaron al Museo de Arte de Lima. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Finalizado el recorrido para este domingo, posaron para las cámaras de este diario. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

Cabe mencionar que todos los corredores inscritos a la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026, así como el público en general, pueden descargar la app oficial ‘Media Maratón de Lima’ en los dispositivos de iOS y Android para revisar estrategias, detalles de la ruta y activar el LiveTracking en tiempo real.

Toda y la mejor cobertura del evento estará en la web de El Comercio, desde la conferencia de presentación, entregas de kits, antes, durante y después de la emblemática carrera.

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