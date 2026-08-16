Por Redacción EC

Inició la cuenta regresa para la histórica edición 117 de la KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, una de las carreras más emblemáticas del deporte. Como antesala, Perú Runners develó este domingo 16 de agosto la ‘M’, tercera medalla de la colección ‘Clásica Ciudad de Lima’, una serie de cuatro piezas que, al finalizar en 2027, formarán juntas la palabra ‘LIMA’.

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