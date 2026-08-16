Inició la cuenta regresa para la histórica edición 117 de la KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, una de las carreras más emblemáticas del deporte. Como antesala, Perú Runners develó este domingo 16 de agosto la ‘M’, tercera medalla de la colección ‘Clásica Ciudad de Lima’, una serie de cuatro piezas que, al finalizar en 2027, formarán juntas la palabra ‘LIMA’.

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Esta colección tuvo inicio en 2024 con la letra ‘L’, continuó en 2025 con la ‘I’ y este año sumó su tercera pieza. Cabe mencionar que cada medalla ha sido concebida como un homenaje a la ciudad y reúne en su diseño elementos vinculados con su identidad, su historia y su relación con una carrera que lleva más de un siglo recorriendo sus calles.

Sin embargo, este año la historia fue más allá de Lima, pues bajo el concepto ‘El Perú corre aquí’, la nueva medalla incorpora también elementos representativos de distintas expresiones e íconos del país, reflejando la diversidad de los miles de corredores que cada año llegan a la capital para ser parte de la competencia.

De esta manera, la letra ‘M’ busca representar tanto a la ciudad que da origen a la carrera como a quienes llegan desde distintas regiones del Perú y del mundo para recorrer sus calles.

Así luce la indumentaria oficial de la Media Maratón de Lima que paralizará la ciudad el próximo domingo. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

“La Media Maratón de Lima nació profundamente vinculada a la ciudad, pero con los años se ha convertido también en un punto de encuentro para corredores de todo el país. Con ‘El Perú corre aquí’ queremos que esta nueva medalla represente esa evolución y que cada participante pueda reconocerse en una pieza que se lleva después de cruzar la meta”, indicó Alejandra Rodriguez Larrain, Gerente General de Peru Runners.

La presentación de la letra ‘M’ para esta edición tuvo también al running como protagonista. Desde las 6:30 a.m., la comunidad runner, en gran número, participó de una incursión urbana que partió desde la Plaza Mayor de Lima y recorrió distintos puntos de la ciudad como parte de una experiencia diseñada para recorrer y redescubrir la capital a través del running.

El recorrido culminó en el Museo de Arte de Lima (MALI), donde se realizó la develación oficial de la medalla. La actividad reunió a la comunidad alrededor de una nueva pieza que conecta la historia de la carrera con la ciudad y con los corredores que cada año llegan desde distintos puntos del país.

Una gran cantidad de deportistas participaron de esta presentación. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)

La organización de la competencia informó que una semana después, el domingo 23 de agosto, la ‘M’ llegará a manos de todos los corredores que crucen la meta de los 10K o 21K de la 117 KIA Media Maratón de Lima y 10K powered by Nike.

La nueva pieza continúa así una colección que acompaña a los corredores desde 2024 y que concluirá en 2027 con su cuarta y última medalla. Al reunir las letras L, I, M y A, quienes hayan participado de las cuatro ediciones podrán completar físicamente el nombre de la ciudad que ha acompañado a esta carrera durante más de un siglo.

Con 117 ediciones, la Media Maratón de Lima continúa sumando nuevas generaciones a una tradición que forma parte de la historia deportiva de la ciudad. Este año, la ‘M’ agrega un nuevo capítulo: una medalla que nace en Lima, pero busca representar a todos los que llegan hasta ella para correr.

Cabe mencionar que todos los corredores inscritos a la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026, así como el público en general, pueden descargar la app oficial ‘Media Maratón de Lima’ en los dispositivos de iOS y Android para revisar estrategias, detalles de la ruta y activar el LiveTracking en tiempo real.

Toda y la mejor cobertura del evento estará en la web de El Comercio, desde la conferencia de presentación, entregas de kits, antes, durante y después de la emblemática carrera.

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