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Kimberly García gana el oro en media maratón del Mundial de Marcha Atlética por equipos en Brasil
Kimberly García gana el oro en media maratón del Mundial de Marcha Atlética por equipos en Brasil
Por Redacción EC

Kimberly García ganó la medalla de oro en la media maratón del Mundial de Marcha Atlética 2026 por equipos que se realizó este domingo 12 de abril en Brasil, tras imponerse sobre sus rivales con un tiempo de 1:35:00. Con ello, Perú terminó en cuarto lugar de la clasificación general, completando una gran participación en el certamen.

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