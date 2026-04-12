Kimberly García ganó la medalla de oro en la media maratón del Mundial de Marcha Atlética 2026 por equipos que se realizó este domingo 12 de abril en Brasil, tras imponerse sobre sus rivales con un tiempo de 1:35:00. Con ello, Perú terminó en cuarto lugar de la clasificación general, completando una gran participación en el certamen.

La jornada fue larga y retadora para el Team Perú, que llegó a esta prueba con la esperanza de ponerse entre los primeros lugares. Kimberly García, Evelyn Inga, Yadira Orihuela y Mary Luz Andía saltaron a la pista para medirse contra las mejores.

García sacó ventaja en los kilómetros finales y logró un tiempo de 1:35:00, imponiéndose sobre la mexicana Alejandra Ortega (1:35:21) y la española Aldara Meilán (1:35:38), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar de la prueba.

Tabla por equipos del Mundial de Marcha Atlética 2026.

Por su parte, Inga terminó sexta con un tiempo de 1:37:08; Orihuela se ubicó en el puesto 30 con una marca de 1:43:29; y Andía acabó en el puesto 36 con 1:44:46.

De esa manera, el Team Perú acabó en el cuarto lugar de la clasificación general en el Mundial de Marcha Atlética 2026 que se llevó a cabo en Brasil con 37 puntos. Sin duda, la Bicolor tuvo una buena participación en la competencia.

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