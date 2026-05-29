La KLM Aruba Marathon no es una carrera más en el circuito. Se trata de una competencia como ninguna otra, pues además de lo deportivo, involucra una serie de factores como la locación y los paradisiacos paisajes que la hacen única y apasionante. Por esta razón, deportistas profesionales y amateurs viajan a la ciudad de Oranjestad en busca de la gloria.

La organización del evento determinó que se corran cuatro distancias: maratón, media maratón, 10K y 5K. La prueba está certificada por AIMS/World Athletics, hecho que la convierte en una de las más competitivas e importantes de este mes en el mundo.

La belleza de su recorrido marca una distancia por sobre otras carreras del planeta. Irá desde Palm Beach hasta Eagle Beach, el famoso Faro California y los característicos árboles Divi Divi. Si bien muchos buscarán el mejor tiempo, otros participarán con el entusiasmo de un principiante en el deporte, pero con un ánimo particular de ser parte de esta fiesta deportiva.

Fecha y modalidades

Sábado 6 de junio: carrera de 5K.

Domingo 7 de junio: carreras de 10K, 21.1K (medio maratón) y maratón (42.2K).

Horario de la maratón

El sábado 6 de junio será la prueba de 5K (caminar y correr) a las 05:30 p.m. (hora local - 1 hora más que Lima). Todos los competidores terminarán su participación en la playa aproximadamente a la misma hora. Domingo 7 de junio: la maratón comenzará a las 03:00 a.m., la medio maratón a las 05:15 a.m., los 10K (caminar y correr) a las 06:15 de la mañana.

Cabe mencionar que estos horarios se eligieron por el intenso calor de El Caribe, que podría ser perjudicial para los participantes que alcanzaron uno de los cupos para el evento. De esta manera, no existirá merma física extrema.

Premios de la carrera

Los ganadores, tanto de la rama masculina como femenina, de todas las distancias, serán distinguidos en el podio de honor con un trofeo especial. Además, cualquier corredor que rompa el récord de la Maratón de Aruba de 02:37:13 y gane el título general en 2026 recibirá un premio en efectivo de 2500 dólares.

Además, los vencedores de la carrera, en la distancia de la maratón, ganarán un billete de ida y vuelta de la empresa KLM y una entrada garantizada a la Maratón de Ámsterdam, cuyos cupos se agotaron.

Por otro lado, todo participante que cruce la línea de meta, independientemente de la distancia que haya elegido, recibirá una brillante medalla dorada.

Recorrido de la carrera

Los competidores correrán por un escenario fascinante, pues el circuito ofrece un trazado costero y escénico que recorre puntos emblemáticos de la isla como Palm Beach, Eagle Beach y el Faro California.

Asimismo, la organización de la carrera dispone de la aplicación gratuita Track App para dispositivos móviles, facilitando de esta manera que familiares y amigos sigan el progreso del participante en tiempo real.

Fin de fiesta del evento

Los familiares y amigos de los participantes también serán parte de la experiencia, ya que podrán acompañar y alentar a los competidores durante el recorrido, además de sumarse a la fiesta de celebración que se realizará en la playa de llegada del Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino. El evento busca crear un ambiente de integración y entretenimiento, donde atletas y acompañantes puedan disfrutar juntos de una jornada especial frente al mar Caribe.

Además del componente deportivo, el entorno natural de Aruba ofrece una amplia variedad de actividades para todas las edades, convirtiendo la experiencia en una propuesta ideal para disfrutar en familia. Los asistentes podrán realizar actividades como buceo, esnórquel, pesca y golf, en un destino que destaca por recibir a visitantes de distintas nacionalidades y por brindar opciones recreativas para todos los gustos.

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