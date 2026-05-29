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Resumen

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Esta será la octava edición de una competencia apasionante y que año a año gana mayor notoriedad por particularidades que compartiremos en esta nota.
Esta será la octava edición de una competencia apasionante y que año a año gana mayor notoriedad por particularidades que compartiremos en esta nota.
Por Redacción Depor

La KLM Aruba Marathon no es una carrera más en el circuito. Se trata de una competencia como ninguna otra, pues además de lo deportivo, involucra una serie de factores como la locación y los paradisiacos paisajes que la hacen única y apasionante. Por esta razón, deportistas profesionales y amateurs viajan a la ciudad de Oranjestad en busca de la gloria.