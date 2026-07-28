La adidas Andes Race 2026 está de vuelta: conoce todos los detalles de la carrera de trail running del Perú.
La adidas Andes Race 2026 está de vuelta: conoce todos los detalles de la carrera de trail running del Perú.
Por Redacción EC

La cuenta regresiva ya comenzó. La adidas Andes Race 2026, considerada la competencia de trail running más importante del país, fue presentada oficialmente y volverá a convertir al Cusco en el punto de encuentro de cientos de corredores nacionales y extranjeros. El evento se disputará del 14 al 15 de agosto sobre los históricos caminos que recorrían los chasquis en tiempos del Imperio Inca, ofreciendo un recorrido único entre montañas y paisajes del Valle Sagrado.

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