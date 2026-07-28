La cuenta regresiva ya comenzó. La adidas Andes Race 2026, considerada la competencia de trail running más importante del país, fue presentada oficialmente y volverá a convertir al Cusco en el punto de encuentro de cientos de corredores nacionales y extranjeros. El evento se disputará del 14 al 15 de agosto sobre los históricos caminos que recorrían los chasquis en tiempos del Imperio Inca, ofreciendo un recorrido único entre montañas y paisajes del Valle Sagrado.

La presentación del evento tuvo un toque especial con danzas tradicionales cusqueñas. Durante la ceremonia, María del Sol Velásquez, directora de Promoción del Turismo de PromPerú, destacó que la carrera mantiene el sello Marca Perú porque impulsa el turismo deportivo, promueve destinos fuera de los circuitos tradicionales, apuesta por la sostenibilidad y muestra algunos de los escenarios naturales más impresionantes del país.

Los organizadores también anunciaron el lanzamiento de Andes Race Travel, una agencia que ofrecerá paquetes turísticos para que los visitantes aprovechen su viaje y conozcan otros atractivos del Perú. Además, resaltaron el trabajo realizado durante los últimos meses para acercar el trail running a nuevos deportistas mediante talleres en Pachacámac y un exitoso City Trail en Miraflores, iniciativa que continuará desarrollándose junto con la municipalidad del distrito.

La adidas Andes Race 2026 está de vuelta: conoce todos los detalles de la carrera de trail running del Perú.

La edición 2026 contará con recorridos de 13, 30, 60 y 100 kilómetros, y espera reunir a 1.200 corredores, un 20 % más que el año anterior. Según las proyecciones de la organización, la competencia atraerá alrededor de 2.400 visitantes, quienes permanecerán varios días en Cusco y generarán un movimiento económico cercano a US$2 millones, beneficiando a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y otros negocios locales.

Con diez ediciones realizadas y más de 8.000 corredores que ya formaron parte de esta experiencia, la adidas Andes Race se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes de Sudamérica. Más allá de la competencia, la carrera busca posicionar al Cusco como un destino de aventura de talla internacional, combinando deporte, naturaleza, cultura e historia en una experiencia que cada año gana más reconocimiento dentro y fuera del Perú.

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