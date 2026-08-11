La fiesta del running: 2.500 corredores tomaron la Base Aérea Las Palmas en una noche inédita. (Foto: Perú Runners)
La fiesta del running: 2.500 corredores tomaron la Base Aérea Las Palmas en una noche inédita. (Foto: Perú Runners)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

La Base Aérea Las Palmas vivió una noche diferente el último sábado 8 de agosto. Sus instalaciones recibieron a 2.500 corredores que participaron en el adidas | Hyperboost 10K, una competencia que convirtió por primera vez este emblemático espacio de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el escenario de una gran fiesta deportiva.

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