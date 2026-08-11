La Base Aérea Las Palmas vivió una noche diferente el último sábado 8 de agosto. Sus instalaciones recibieron a 2.500 corredores que participaron en el adidas | Hyperboost 10K, una competencia que convirtió por primera vez este emblemático espacio de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el escenario de una gran fiesta deportiva.

La carrera fue posible gracias a la alianza entre la FAP y Peru Runners, con el respaldo de adidas. Desde las primeras horas de la tarde, los participantes llegaron al recinto para prepararse para los 10 kilómetros. A las 6:30 p.m., se dio la partida y los corredores recorrieron la pista de aterrizaje principal y otras zonas autorizadas de la base, en un circuito completamente distinto a los habituales de Lima.

Con la llegada de la noche, Las Palmas se transformó en una gran pista de running iluminada. La preparación y disciplina que identifica a la Fuerza Aérea del Perú se mezclaron con la energía de los corredores. “Es muy importante generar espacios que permitan acercar nuestra institución a la ciudadanía y promover actividades que contribuyan al bienestar y a una vida activa”, destacó la institución.

La fiesta del running: 2.500 corredores tomaron la Base Aérea Las Palmas en una noche inédita. (Foto: Perú Runners) / JOEL ALONZO

Peru Runners también resaltó el significado de llevar una competencia de esta magnitud a un espacio tan particular. “Correr en Las Palmas fue una experiencia realmente especial. No todos los días tenemos la oportunidad de llevar a 2,500 corredores a un espacio como este y convertirlo en una gran pista de running”, señaló la organización, que agradeció a la FAP y adidas por hacer posible la jornada.

En el plano deportivo, Jeancarlos Rojas Contreras se quedó con el primer lugar de la categoría masculina al completar los 10 kilómetros en 30 minutos y 57 segundos. Diego Muñoz Montejo terminó segundo con 33:02, mientras que Edisson López Ramírez completó el podio con 33:49. En damas, Ashley Peña Abregú fue la ganadora con 43:41, seguida por Joana García Linares (43:56) y Melva Hurtado Rojas (44:24).

Así, el adidas | Hyperboost 10K cerró una jornada que fue más allá de una competencia de 10 kilómetros. La presencia de 2.500 corredores permitió convertir por una noche la Base Aérea Las Palmas en un punto de encuentro entre el deporte y la ciudadanía, en una experiencia inédita para el running peruano.

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