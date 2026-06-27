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Resumen

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Una buena estrategia nutricional puede marcar la diferencia entre sostener el ritmo de carrera o quedarse sin energía en el tramo decisivo. (Foto: Freepik)
Una buena estrategia nutricional puede marcar la diferencia entre sostener el ritmo de carrera o quedarse sin energía en el tramo decisivo. (Foto: Freepik)
Por Diego Ballón

Muchos runners cumplen con sus fondos, madrugan para entrenar y respetan sus días de descanso. Sin embargo, cuando llega una competencia o una semana de mayor carga, el cuerpo no siempre responde como esperan. A veces el problema no está en las piernas, sino en la mesa.