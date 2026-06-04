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Resumen

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La olímpica peruana Thalía Valdivia celebra su victoria en los 21 kilómetros de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026. (Foto: La Tribuna del Running)
La olímpica peruana Thalía Valdivia celebra su victoria en los 21 kilómetros de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026. (Foto: La Tribuna del Running)
Por Diego Ballón

Pocas semanas antes de ganar la media maratón de Lima, Thalía Valdivia ni siquiera tenía claro si podría competir. Un problema de salud la había mantenido más de dos meses alejada de los entrenamientos y la preparación para correr una maratón completa quedó descartada.