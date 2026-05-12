Con notable éxito se celebró una nueva edición del Xmart Healthy Living Ironman 70.3 Perú Powered by Fuxion en nuestra capital, el pasado domingo 26 de abril. El evento reunió a la élite del triatlón para el deleite de una importante cantidad de público que se acercó a los diferentes puntos de la competencia en la Costa Verde. En la rama femenina, la francesa Léa Riccoboni consolidó su constante evolución en la disciplina, dominando la competencia de principio a fin, quedándose con el primer lugar con un tiempo de 4:15:13.

Con una nueva medalla en su museo personal y antes de viajar a Chile, país en el que reside, nos recibió con mucha amabilidad para conversar acerca de sus impresiones de la exigente prueba, y, sobre todo, compartir su experiencia en el triatlón, disciplina que cada vez capta más deportistas, atrae al público femenino y va en franco crecimiento.

―Felicidades por tu gran triunfo en el Ironman 70.3. Para comenzar, coméntanos, ¿cómo te iniciaste en el deporte?

Vengo de una familia deportista, principalmente por mi papá. Soy originaria de Francia, de los Alpes, entonces mi primer deporte fue el esquí alpino. Caminé a los nueve meses, y a los dieciocho ya mi padre me puso en los esquís. Empecé a competir ya desde chiquita, como a los cuatro o cinco años, me descubrí muy competitiva desde el principio. Hice esquí hasta el alto rendimiento, hasta mis quince años, momento un poco clave ya que tenía que elegir entre deporte y estudio. Finalmente, me incliné por los estudios.

Entudié una carrera digamos tradicional -administración de empresas, escuela de negocio, maestría-, pero siempre seguía haciendo deporte, y fue en el 2019 cuando comencé el triatlón en Panamá porque mi pareja, limeño, ya lo había practicado y vio mi potencial. Me dijo “corres bien, sabes pedalear, sabes nadar... hay que hacer triatlón”. Creo que ni él ni yo imaginábamos llegar tan alto.

Descubrí una pasión por ese deporte y la primera carrera la gané: un sprint, un olímpico. Ahí, me decidí por hacer un medio Ironman, en el que hice un podio. Me clasifiqué al Mundial y de ahí el recorrido ha ido en constante ascenso, hasta el Ironman 70.3 de Lima, que gané mi primera carrera como profesional. Mirando hacia atrás, no me lo puedo creer.

―¿Cuáles son tus sensaciones luego de ganar una competencia tan exigente como el Ironman? Muchas veces se tienen ciertas expectativas, pero el día de la carrera todo cambia.

Sí, eso mismo, ahorita hablándolo me estoy emocionando todavía, sigo en mi nubecita y hay que disfrutar mucho de estos momentos porque en la vida de un deportista hay mucho más bajos que altos, entonces este alto que acabo de tener lo tengo que disfrutar. Sabía que podía tener un buen resultado si todo se daba, si me despertaba en un buen día, si había suerte entre comillas, porque puede pasar cualquier cosa. Se te puede pinchar la llanta de la bicicleta, pueden pasar muchas cosas en tantas horas.

Ya había competido en Lima. Este fue mi cuarto Ironman 70.3 de Perú consecutivo. Lo gané dos veces como amateur en 2023 y 2024, y el año pasado como profesional en quedé sexta. Este año me pude llevar el primer lugar, mejorar mi tiempo y muy feliz.

El podio fenemino del Ironman 70.3. Léa Riccoboni - Francia - Kely Barton - Estados Unidos - Kayla Bowker - Estados Unidos.

―¿Cuánto tiempo te toma una preparación para una competencia de este nivel?

Como ya entreno hace varios años, siendo muy regular en ese aspecto, me tomo más o menos tres o cuatro semanas de “vacaciones” al año, entonces estoy con un nivel de fitness, de entrenamiento constante. Para esta carrera en específico fue parte de un macrociclo (plan de entrenamiento a largo plazo) más grande que me lleva a mi siguiente competencia que es el full Ironman de Florianópolis en Brasil, en cuatro semanas. Ahora era como un control bastante bueno para confirmar que estoy bien. Los números son bastante buenos y para mí era importante testear aquí en Lima la aerodinámica, porque el circuito es bastante plano y rápido, siendo un laboratorio genial.

―¿Y qué objetivos tienes de aquí en más, además del campeonato que acabas de mencionar?

Me gustaría repetir un podio en Florianópolis en distancia full, donde creo que vamos a ser más mujeres. Yo estimo que va a ser un start list un poco más competitivo. Después, otro full Ironman en Europa en setiembre y el objetivo que tengo a medio plazo es el de clasificarme para el campeonato mundial de Ironman completo que se hace en Hawái todos los años. Para el 2027, por ejemplo, quiero ir a un campeonato mundial como pro. Si voy, quiero ser competitiva y siento que este año todavía no lo soy.

―¿A Francia (Niza) llegas como una de las favoritas?

No, a Francia ni siquiera agarré el cupo, eso todavía no lo cuento en redes. No agarré el cupo, decidí no ir al campeonato mundial de 70.3 por lo mismo que me quiero dedicar, enfocar en la distancia larga.

―¿Qué diferencias encuentras entre competir en otras ciudades y en Lima?

El clima, la superficie... El clima de Lima es muy peculiar porque si bien no parece tan caliente al principio, es muy húmedo, entonces uno se desgasta ya más por el sudor. Igual, siempre sale el sol en la corrida, entonces la corrida es bastante desafiante si uno no está preparado a nivel de hidratación. Lo súper positivo que destaco mucho de Lima es la calidad de la gente, el equipo de voluntarios. Creo que todos los que han participado en este Ironman se quedan con este ambiente.

Cuando uno llega a las 4 o 5 de la mañana, recibe tanta buena vibra. A mí siempre me sacan lágrimas: cuatro años que lo hago, cuatro años que esos voluntarios me sacan una lágrima de la emoción. Cada año hay más gente en el circuito para alentar, había gente en la ‘bici’, había gente en el trote... es espectacular. Lo que sí creo se podría mejorar es que Lima tiene la suerte de ser la única capital de Sudamérica con acceso al mar y con un poco más de cariño por parte de las municipalidades a sus malecones, podría ser un Ironman precioso, que se destaque a nivel mundial.

Tengo una idea, un desafío que me gustaría proponer a las municipalidades de aquí, es una buena oportunidad para lanzarle. Son, justamente, seis distritos que están en el circuito de Chorrillos a San Miguel, entonces se podrían hacer dos equipos de tres personas de postas que cada municipalidad compita, que se involucre, que el próximo año tengamos equipos de municipalidad con posta, que alguien haga, por ejemplo, el de San Miguel hace la natación, Magdalena hace la bicicleta, San Isidro corre... que también haya un tipo de premio tal vez para incentivar y un bono para la municipalidad. También que haya un premio para la parte del malecón de cada distrito, que sea la más limpia, tal vez la más cuidada o con la iniciativa más original.

Creo que para que siga creciendo el deporte sería muy bonito que haya cada vez más relaciones cercanas entre lo privado y lo público, y se necesita que lo público ayude. O sea, como sabemos, los números, ya lo dijeron, la mitad de los participantes son peruanos, la mitad extranjeros. ¿Esto qué significa? Que la mitad de los participantes que están en Perú no están gastando de más porque ya viven en Lima, pero quienes traen mucho dinero a Lima son todos los que vienen de afuera. Entonces, si hacemos que Perú sea cada vez más atractivo, con postales cada vez más hermosas, vendrían más extranjeros, y un extranjero se queda en promedio de 5 a 7 días, incluso más. Se queda haciendo turismo, gasta en restaurante, gasta en shopping, y esto es dinero para todos. Es un ciclo muy positivo y aparte Lima lo tiene todo, tiene la gastronomía, es un lugar muy atractivo.

―Actualmente resides en Chile, ¿Qué te motivó a vivir allá y no en Perú, por ejemplo?

Llegamos a Chile por un tema laboral, entonces fue por oportunidades de trabajo. Inicialmente, no fue por el deporte como tal, pero nos quedamos por las infraestructuras deportivas, la cantidad de eventos. Además, tienen un poco más de años de desarrollo y se puede pedalear sin problema desde Santiago capital. Aquí en Lima, no podría entrenar el ciclismo. Por eso, también está este mensaje de ojalá el circuito de playa estuviera más disponible para entrenar el ciclismo. Hoy en día para ir a pedalear, uno se tiene que ir hasta Calango (Cañete), es decir, la mayoría de los peruanos que compitieron todos los sábados y domingos los encontramos en Calango que es genial, pero queda a dos horas. Existen ciclovías y demás, pero no son adecuadas para entrenar, solo de recreación.

―Y qué recomendarías a las personas que están interesadas en practicar el triatlón, así sea de manera amateur?

Diría que hay que animarse. No hay que temer del tema de la inversión, del material, que necesito tal bicicleta, no. Se puede comenzar el triatlón de manera súper sencilla con unos lentes de natación, una bicicleta básica de MTB, de mountain bike o más urbana, y unas zapatillas de trote. Es muy bonito el proceso del triatlón, empezar desde carreras más cortas, las distancias, sprint, las distancias olímpicas y tomarse el tiempo, de verdad, de disfrutar el proceso.

Uno va aprendiendo mucho sobre uno mismo, sobre el cuerpo humano, sobre cómo nutrirse y es muy bonito. Es muy bonito este proceso, tomárselo con calma, lanzarse, asesorarse, entrenar en grupo, entrenar con un coach, uno certificado, no con cualquiera. Vale la pena, creo que todos los que han empezado el triatlón no se arrepienten y están totalmente enamorados porque han descubierto un estilo de vida. Las emociones que vivimos a través del deporte acercan mucho, nos llevan a compartir los mismos valores y las amistades.

―¿A mediano plazo has pensado dedicarte a ser coach, tener un equipo y entrenarlos de manera constante?

He tenido muchas solicitudes, pero no estoy formada para ser coach. Me parece súper importante de verdad estudiar para hacerlo. Hoy en día no lo tengo, pero lo que me gustaría iniciar muy pronto es una forma de asesoría, que no sea como entrenar, pero dar consejos, recomendaciones, compartir estratégicas a los amateur. Por ejemplo, si me preguntan desde otro país, o un peruano que quiera ir a competir a San Juan, yo ya la competí, entonces puedo decirle mira: como es una ‘bici’ muy rápida, te recomiendo pensar qué plato tener, qué piñón; para clasificar al Mundial tendría que hacer estos tiempos, te recomiendo también ver tu nutrición. Me gustaría darle una asesoría que tenga ese plus adicional, lo que un coach no da porque no tiene el tiempo, se enfoca en el entrenamiento. Yo he hecho el recorrido completo de total ‘rookie’, amateur, a campeona del mundo, de amateur a profesional y todo eso. Tengo esta visión como muy ‘big picture’, que creo que puede servir a mucha gente.

―¿Cómo ves el rol de las mujeres en el deporte, sobre todo en el tuyo, porque regularmente siempre lo relacionan con los hombres?

Es una muy buena pregunta, ya que todavía el porcentaje de las mujeres que participan versus el de los hombres es muy bajo. No tengo la cifra de aquí ahora, pero debe ser un 20-80%, por ahí me imagino. Creo que se debe que a las mujeres se atreven menos, hay un tema cultural también. Yo como francesa, me puedo autorizar a decirlo, pero en Latinoamérica hay más machismo que lo que hay en Europa. Entonces, sé que muchas veces son los mismos hombres que cohíben a las mujeres, ‘tú que vas a salir con tales ropas pegadas, que vas a sudar, que vas a dejar la casa’. Hay una responsabilidad de los dos géneros, que los hombres apoyen más a las mujeres y que las mujeres sean más empoderadas. Y ahí también las mujeres tenemos un rol muy importante de inspirarnos y motivarnos entre nosotras, no tener celos a mujeres que les vaya bien, sino apoyar.

Creo que con el tiempo va a haber cada vez más y se debe comunicar. Es buenísimo que medios de comunicación como ustedes, me den la palabra ahora como ganadora femenina del Ironman.