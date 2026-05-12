Por Sergio Merino Sánchez

Con notable éxito se celebró una nueva edición del Xmart Healthy Living Ironman 70.3 Perú Powered by Fuxion en nuestra capital, el pasado domingo 26 de abril. El evento reunió a la élite del triatlón para el deleite de una importante cantidad de público que se acercó a los diferentes puntos de la competencia en la Costa Verde. En la rama femenina, la francesa Léa Riccoboni consolidó su constante evolución en la disciplina, dominando la competencia de principio a fin, quedándose con el primer lugar con un tiempo de 4:15:13.

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