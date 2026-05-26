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Resumen

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El último domingo 24 de mayo, nuestra capital vivió la fiesta de la Maratón adidas Rímac Lima 42k. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
El último domingo 24 de mayo, nuestra capital vivió la fiesta de la Maratón adidas Rímac Lima 42k. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Diego Ballón

Nuestra capital aún respira running luego de lo que fue la Maratón adidas Rímac Lima 42k, que se realizó con éxito el pasado domingo 24 de mayo. El evento deportivo, que reunió atletas profesionales y entusiastas corredores, mostró que el gusto por este deporte sigue creciendo en el Perú. A propósito de la reciente competencia, especialistas nos cuentan acerca de los pasos a seguir si pensamos en participar en una prueba de este tipo de exigencia.