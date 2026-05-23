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Ariana Rojas va por una nueva marca en la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026: “Me imagino cruzando la meta sufriendo, pero sonriendo”. (Foto: GEC)
Ariana Rojas va por una nueva marca en la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026: “Me imagino cruzando la meta sufriendo, pero sonriendo”. (Foto: GEC)
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Ariana Rojas, hija del exfutbolista peruano Percy Rojas, se prepara para afrontar este domingo su undécima maratón durante la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026. La runner peruana conversó con El Comercio sobre su preparación, la disciplina que exige este deporte y el crecimiento del running en el país.

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