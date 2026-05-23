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Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026: así funcionará el Corredor Azul en Petit Thouars durante la competencia. (Foto: Perú Runners)
Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026: así funcionará el Corredor Azul en Petit Thouars durante la competencia. (Foto: Perú Runners)
Por Redacción EC

La organización de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 buscó llevar calma a los corredores y asistentes de cara a una nueva edición de la tradicional maratón este domingo 24 de mayo Ante las dudas sobre el uso de la avenida Petit Thouars, informó que se ha coordinado un plan especial junto a la Policía Nacional del Perú y la ATU para garantizar el desarrollo seguro de la competencia.

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