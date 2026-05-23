La organización de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 buscó llevar calma a los corredores y asistentes de cara a una nueva edición de la tradicional maratón este domingo 24 de mayo Ante las dudas sobre el uso de la avenida Petit Thouars, informó que se ha coordinado un plan especial junto a la Policía Nacional del Perú y la ATU para garantizar el desarrollo seguro de la competencia.

Uno de los puntos clave será el funcionamiento del Corredor Azul/Morado en esta importante vía. Según detalló la organización, durante el evento se habilitará un solo carril, el derecho, que estará segregado con elementos de seguridad para proteger el paso de los corredores.

Además, entre las 5:30 de la mañana y las 6:30 a.m., todos los carriles de Petit Thouars serán de uso exclusivo para los participantes de la maratón. Recién a partir de esa hora se retomará la circulación del Corredor Azul/Morado, aunque bajo un esquema especial de control.

La operación contará con presencia permanente de agentes de la PNP, personal de la ATU y miembros de la organización. También se precisó que el servicio será regulado, con una frecuencia aproximada de una unidad cada 15 minutos, para evitar riesgos durante la competencia.

La Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 reunirá a unos 20 mil participantes en esta edición, por lo que la organización remarcó que la seguridad es la prioridad. En ese sentido, agradeció el trabajo conjunto de las autoridades y el compromiso de la comunidad runner para que la jornada se desarrolle con orden.

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