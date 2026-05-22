Por Fernanda Huapaya

Este domingo se realizará la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026, un evento que reunirá a cerca de 20 mil corredores por las calles de Lima. Por su parte, El Comercio, representado por el Gerente General José Manuel Jurado, en un año más del diario como impulsor del deporte, se hizo presente en un recorrido que tuvo como invitados a Alejandra Rodríguez Larraín, directora de Perú Runners, y a embajadores de Grecia, Finlandia y Australia por la ExpoMaratón realizada en Videna.

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