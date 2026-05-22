Este domingo se realizará la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026, un evento que reunirá a cerca de 20 mil corredores por las calles de Lima. Por su parte, El Comercio, representado por el Gerente General José Manuel Jurado, en un año más del diario como impulsor del deporte, se hizo presente en un recorrido que tuvo como invitados a Alejandra Rodríguez Larraín, directora de Perú Runners, y a embajadores de Grecia, Finlandia y Australia por la ExpoMaratón realizada en Videna.

Lima, 22 de mayo 2026 Recorrido por la Villa Deportiva: El Comercio y las embajadas de Grecia, Australia y Finlandia reafirmando su compromiso con el deporte. Fotos Jesús Saucedo @photo.gec / JESUS SAUCEDO

Como se sabe, la ExpoMaratón de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 es el punto de encuentro para que los participantes recojan sus kits de carrera y tiene diversos ambientes dedicados a la maratón de este domingo. Ya sea desde dinámicas, juegos, venta de productos, exhibiciones, la famosa pared con nombre de todos los participantes, entre otros.

Lima, 22 de mayo 2026 Recorrido por la Villa Deportiva: El Comercio y las embajadas de Grecia, Australia y Finlandia reafirmando su compromiso con el deporte. Fotos Jesús Saucedo @photo.gec / JESUS SAUCEDO

Este recorrido integrado por Alejandra Rodríguez Larraín y los embajadores Iákovos Iakovídis (Grecia), Lasse Keisalo (Finlandia) y James Yeomans (Australia) mostró la experiencia de los corredores desde la inscripción hasta recoger el kit previo a la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 y cada ambiente pensado para ellos.

Lima, 22 de mayo 2026 Recorrido por la Villa Deportiva: El Comercio y las embajadas de Grecia, Australia y Finlandia reafirmando su compromiso con el deporte. Fotos Jesús Saucedo @photo.gec / JESUS SAUCEDO

La reunión tuvo como foco poder incentivar el deporte que reúne a muchos peruanos y turistas en el marco de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 y también conocer cómo se lleva a cabo un evento de esta magnitud teniendo al Perú como anfitrión.

Lima, 22 de mayo 2026 Recorrido por la Villa Deportiva: El Comercio y las embajadas de Grecia, Australia y Finlandia reafirmando su compromiso con el deporte. Fotos Jesús Saucedo @photo.gec / JESUS SAUCEDO

Asimismo, además de la ExpoMaratón, los integrantes de este recorrido pudieron conocer otros espacios de la Videna que ya vienen siendo remodelados con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Entre los lugares que pudieron visitar estuvieron la piscina olímpica, el velódromo, la pista atlética, entre otros.

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