Nuestra capital se convertirá en el centro del deporte para recibir a los mejores atletas en la Maratón adidas Rímac Lima 42K, evento que ha generado una expectativa sin precedentes para la edición 2026, la misma que está certificada por la Asociación Mundial de Atletismo (World Athletics), la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA).

Este evento, uno de los más importantes de la región, está programado para el domingo 24 de mayo desde las 5:30 a.m. (hora peruana) con punto de partida y llegada a la meta en el distrito de Miraflores.

Categorías (42K y 21K)

Mayores: 18 a 34 años.

18 a 34 años. Master A: 35 a 39 años.

35 a 39 años. Master B: 40 a 44 años.

40 a 44 años. Master C: 45 a 49 años.

45 a 49 años. Super Master A: 50 a 54 años.

50 a 54 años. Super Master B: 55 a 59 años.

55 a 59 años. Senior A: 60 a 64 años.

60 a 64 años. Senior B: 65 a 69 años.

65 a 69 años. Senior C: 70 años a más.

Rutas de la carrera

La organización de Lima 42K confirmó que tanto la partida como la llegada serán en el distrito de Miraflores, con un recorrido que incluirá a distritos como Surquillo, Lince, Jesús María y La Victoria, por la avenida Arequipa.

Toda esta zona estará acondicionada no solo para que los atletas se desplacen sin inconvenientes, sino también para que el público asistente pueda acercarse para disfrutar del evento y brindar apoyo a los deportistas.

Rutas 21K y 42K (última actualización)

Premios en efectivo

Además de la gloria deportiva y las medallas conmemorativas, los integrantes del podio en la maratón recibirán importantes cantidades de dinero en efectivo.

El primer lugar ganará hasta S/ 40,000 tanto para damas como varones. Por su parte, el segundo lugar recibirá S/ 20,000 y la medalla de bronce, de ambas categorías S/ 10,000.

Fecha y lugar de la ExpoMaratón

Los atletas profesionales y aficionados que lograron asegurar un cupo para la Lima 42K podrán participar de la ExpoMaratón, evento que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de mayo en las instalaciones de la VIDENA, del distrito de San Luis. Durante estas jornadas, los corredores podrán recoger su kit oficial de competencia y disfrutar de diversas actividades vinculadas al mundo runner, además de experiencias y sorpresas especiales preparadas por la organización.

Además, se recuerda que el mismo día de la carrera no se realizará la entrega de implementos ni kits de competencia, por lo que se exhorta a todos los participantes a programarse con anticipación y acudir dentro de las fechas establecidas para completar el proceso correspondiente.

Primeros ganadores de Lima 42K

En la primera edición del evento, celebrada en el año 2009, el primer lugar masculino lo obtuvo el destacado atleta keniata Anthony Mbithi Mukuthi, mientras que en la categoría femenina la presea dorada fue para la boliviana Carla Velázquez.

A lo largo de estos años, existe gran dominio de Kenia y se coloca, con diferencia, como el país más ganador tanto en hombres como mujeres.

Toda y la mejor cobertura de este importante evento deportivo la encontrarás en la web de El Comercio en tiempo real. Además de los ganadores, se difundirán imágenes y videos exclusivos de todo lo que pase durante las horas de competencia.

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