Por Redacción EC

Nuestra capital se convertirá en el centro del deporte para recibir a los mejores atletas en la Maratón adidas Rímac Lima 42K, evento que ha generado una expectativa sin precedentes para la edición 2026, la misma que está certificada por la Asociación Mundial de Atletismo (World Athletics), la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA).

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