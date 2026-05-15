Por Redacción EC

La Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 se llevará a cabo este domingo 24 de mayo, manteniendo su tradicional circuito certificado que tiene como punto de partida el distrito de Miraflores.

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