La Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 se llevará a cabo este domingo 24 de mayo, manteniendo su tradicional circuito certificado que tiene como punto de partida el distrito de Miraflores.

Horarios de largada: 10K, 21K y 42K

El evento contará con tres distancias para los participantes:

10K: desde las 5:30 a.m.

desde las 21K y 42K: desde las 6:00 a.m.

Los corredores partirán desde las primeras horas del día para aprovechar condiciones climáticas más favorables en la capital.

Ruta oficial de la Maratón y Media Maratón

El recorrido de las distancias de 21K y 42K comprende un circuito de ida y vuelta por importantes distritos de Lima:

Partida: Parque Kennedy / Av. Larco (Miraflores)

Parque Kennedy / Av. Larco (Miraflores) Ida: Av. Arequipa atravesando Lince, San Isidro y Cercado de Lima hasta el Paseo de los Héroes Navales

Av. Arequipa atravesando Lince, San Isidro y Cercado de Lima hasta el Paseo de los Héroes Navales Retorno: regreso por la misma Av. Arequipa hacia Miraflores

Además, el circuito incluye un tramo por los malecones de Miraflores, pasando por zonas emblemáticas como el Malecón Cisneros, Malecón de la Reserva y el Puente Villena. En el caso de la maratón 42K, los atletas deberán completar dos vueltas al circuito.

Cierre de vías y restricciones vehiculares

Para garantizar la seguridad de los participantes, se ha dispuesto el cierre total de las avenidas y calles involucradas desde las 4:45 a.m.. Esto afectará principalmente la Av. Arequipa, el circuito de playas y vías de Miraflores, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.

Detalles técnicos del recorrido

La ruta está completamente asfaltada, lo que favorece el ritmo de carrera. Sin embargo, presenta ligeras pendientes y desniveles, especialmente en el tramo de retorno por los malecones, donde los corredores deberán administrar bien su esfuerzo.