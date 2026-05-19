Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

18 mil participantes disfrutarán de la maratón de adidas. (Foto: Difusión)
18 mil participantes disfrutarán de la maratón de adidas. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La preparación para la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 no depende únicamente de acumular kilómetros o aumentar la intensidad de los entrenamientos. La alimentación, la recuperación y la hidratación cumplen un papel fundamental para lograr un mejor rendimiento y llegar en óptimas condiciones a la competencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.