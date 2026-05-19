La preparación para la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 no depende únicamente de acumular kilómetros o aumentar la intensidad de los entrenamientos. La alimentación, la recuperación y la hidratación cumplen un papel fundamental para lograr un mejor rendimiento y llegar en óptimas condiciones a la competencia.

En esa línea, te compartimos tres recomendaciones clave para quienes aún están a tiempo de afinar detalles antes de la carrera.

No entrenes en ayunas si realizarás sesiones exigentes

Uno de los errores más frecuentes entre los corredores es salir a entrenar sin haber ingerido alimentos previamente, especialmente cuando se trata de sesiones intensas o fondos largos. “No salgas a correr en ayunas. Si entrenas series fuertes o un fondo, necesitas energía sí o sí, si no te quedarás sin gasolina a mitad de camino”, explica Maca Bustamante.

Público. El 2019, Adidas reunió a 16 mil participantes en la maratón. Este año esperan pasar los 18 mil. (Foto: Difusión) / SYSTEM

Además, advierte que entrenar sin consumir alimentos puede generar una fatiga más rápida y afectar el desempeño durante la sesión. “Entrenar en ayunas puede hacer que te fatigues antes y no termines bien tu sesión”, añade.

Para evitarlo, recomienda consumir algo ligero y de fácil digestión antes de correr, como una tostada o una fruta, suficiente para aportar energía sin generar molestias estomacales.

El momento en que comes también influye en tu rendimiento

La preparación nutricional no solo depende de qué alimentos consumes, sino también del horario en el que los ingieres. “No es solo lo que comes, sino cuándo lo comes. Aunque no lo creas, el timing importa”, dice la nutricionista.

Antes del entrenamiento, consumir alimentos adecuados ayuda a tener la energía necesaria para soportar la carga física. Mientras que después de correr, la alimentación resulta fundamental para acelerar la recuperación muscular.

“Es recomendable comer una fuente de carbohidrato y una proteína para asegurar una recuperación y una mejor adaptación”, explican los especialistas.

La hidratación debe formar parte de tu estrategia

Otro aspecto fundamental en la preparación para la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 es mantener una hidratación adecuada durante los entrenamientos. “No tienes que esperar a tener sed para tomar agua e hidratarte adecuadamente”, recuerda.

En especial durante los fondos largos, se recomienda complementar el consumo de agua con electrolitos y sales minerales para mantener el equilibrio del organismo y evitar la deshidratación. “Los electrolitos y las sales minerales juegan un rol muy importante para que puedas hidratarte de una manera adecuada”, precisa Maca.