Lo que para muchos ya era un desafío inolvidable se convirtió en una historia aún más especial en la Maratón Adidas Rímac Lima 42K. Un corredor no solo cruzó la meta tras completar los exigentes 42 kilómetros, sino que decidió dar un paso aún más importante en su vida personal.

Apenas cruzó la meta, y todavía con la emoción y el cansancio reflejados en el rostro, el atleta sorprendió a todos al arrodillarse frente a su pareja. En medio de aplausos, cámaras y la ovación de otros participantes, sacó un anillo y le pidió matrimonio.

La escena rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la jornada. Entre lágrimas, sonrisas y abrazos, la respuesta fue un “sí” que desató la celebración no solo de la pareja, sino también de quienes fueron testigos de este gesto cargado de significado.

Así, la Maratón Adidas Rímac Lima 42K no solo dejó historias de esfuerzo y superación deportiva, sino también recuerdos imborrables que trascienden el cronómetro. Un instante que demuestra que, a veces, las metas más importantes no están solo en la línea de llegada.