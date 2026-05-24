Por Redacción EC

Lo que para muchos ya era un desafío inolvidable se convirtió en una historia aún más especial en la Maratón Adidas Rímac Lima 42K. Un corredor no solo cruzó la meta tras completar los exigentes 42 kilómetros, sino que decidió dar un paso aún más importante en su vida personal.

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