Por Redacción EC

Ya se cuentan los días para lo que será la maratón adidas | Rímac Lima 42K, y los competidores ultiman detalles en su preparación para poder llegar a la meta el 24 de mayo. Por eso es importante sabe que se debe poner atención al cuerpo. Reconocer señales de fatiga, dolor o sobrecarga puede ayudar a evitar excesos y llegar en mejores condiciones a la carrera, siempre que estos signos se tomen en cuenta a tiempo y se ajusten al entrenamiento y descanso.

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