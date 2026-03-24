Ya se cuentan los días para lo que será la maratón adidas | Rímac Lima 42K, y los competidores ultiman detalles en su preparación para poder llegar a la meta el 24 de mayo. Por eso es importante sabe que se debe poner atención al cuerpo. Reconocer señales de fatiga, dolor o sobrecarga puede ayudar a evitar excesos y llegar en mejores condiciones a la carrera, siempre que estos signos se tomen en cuenta a tiempo y se ajusten al entrenamiento y descanso.

En la preparación para una prueba de resistencia, uno de los errores más comunes es confundir constancia con sobre exigencia. Escuchar al cuerpo permite entrenar con mayor conciencia y ajustar el ritmo cuando sea necesario.

No toda molestia significa una lesión, pero tampoco todo dolor debe normalizarse. Si una incomodidad se intensifica, altera la forma de correr o se repite constantemente, es importante prestarle atención y, de ser posible, consultar con un profesional de la salud.

Lo mismo ocurre con el cansancio acumulado, la falta de energía o la dificultad para recuperarse entre entrenamientos.

Por eso, además de seguir un plan, también es clave observar cómo responde el cuerpo en cada etapa. Llegar bien a una carrera de larga distancia no depende solo del esfuerzo, sino también de saber cuándo avanzar y cuándo bajar la carga.

Lima 42K

1. Diferenciar esfuerzo de alarma.

Sentir cansancio después de una sesión intensa puede ser parte del proceso, pero el dolor punzante, localizado o que empeora al correr no debe minimizarse. Identificar estas señales a tiempo permite evitar que una molestia pequeña se convierta en una lesión mayor. Si el dolor persiste pese a bajar la carga o descansar, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de retomar la intensidad habitual.

2. Observar si la técnica cambia.

Cuando una molestia hace que el corredor pise distinto, reduzca la zancada o compense con otra parte del cuerpo, conviene bajar la carga y evaluar qué está ocurriendo. Estos cambios en la forma de correr suelen ser una señal temprana de fatiga o sobrecarga muscular.

Lima 42K

3. Respetar los días de recuperación.

Descansar no significa retroceder. De hecho, es durante la recuperación cuando el cuerpo asimila la carga del entrenamiento y se adapta mejor al esfuerzo. Incluir pausas estratégicas ayuda a mantener la constancia y puede reduce el riesgo de lesiones a largo plazo.

4. Registrar sensaciones, no solo tiempos.

Llevar un control de kilómetros y ritmos ayuda, pero también suma anotar cómo se sintió cada sesión: energía, respiración, molestias, sueño o ánimo. Ese seguimiento permite identificar patrones antes de que aparezca una lesión. Con el tiempo, este registro se convierte en una herramienta clave para ajustar el entrenamiento de forma más consciente.

Lima 42K

“Las grandes maratones del mundo promueven cada vez más una cultura de cuidado: entrenar con constancia, sí, pero también con criterio. Escuchar al cuerpo, respetar los días de recuperación y buscar ayuda profesional a tiempo puede marcar la diferencia entre una buena experiencia y una lesión”, señala Raúl Larrauri, médico y jefe de la Red y Contratación de RIMAC.

En una carrera de resistencia, el verdadero progreso no siempre está en exigir más, sino en aprender a responder mejor a lo que el cuerpo necesita, idealmente con el acompañamiento de un plan de entrenamiento adecuado y la orientación de profesionales cuando sea necesario De cara a la adidas | Rímac Lima 42K, una preparación consciente, equilibrada y atenta a cada señal puede marcar la diferencia para llegar más fuerte, más seguro y en mejores condiciones a la línea de partida. Si deseas obtener más información síguelos en redes sociales como @maratonlima42k .

Lima 42K

**