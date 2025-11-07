Marcona Wind Trail 2025: Más de mil cien corredores participaron por la conservación en la décima edición

Escucha la noticia
La décima edición de la Marcona Wind Trail fue todo un éxito. Corazón, mente y piernas se unieron para la travesía donde cada paso recorrido sumó al bienestar de la comunidad sanjuanina.
Más de 1 100 corredores de 20 países participaron en esta ultramaratón única, que marcó un nuevo hito en la historia del deporte y la sostenibilidad del Perú.
La cita ha contribuido al desarrollo del trail running en Perú, incentivando el turismo sostenible y ganando visibilidad para la región.
Los participantes sortearon playas, dunas y acantilados del desierto de Nasca, bajo el propósito que guía a esta competencia desde sus inicios: “Corremos por la conservación”.
Además, la organización del certamen destinó un porcentaje de lo recaudado a apoyar proyectos de educación ambiental y apoyo social.
Durante la carrera, el equipo de Punta San Juan también sensibilizó a corredores y visitantes sobre la conservación marina desde su espacio en la Playa de Los Leones.
“Como minera peruana comprometida con la sostenibilidad, nuestro propósito es claro: transformar minerales en bienestar. Queremos que nuestra presencia en Marcona y la región Ica se traduzca en oportunidades reales para las personas, en desarrollo sostenible para el territorio y en valor compartido para todas nuestras audiencias”, expresó José Luis Abeo, superintendente de Comunicaciones de Marcobre, organizador y principal auspiciador del evento.
A lo largo de sus diez ediciones, la Marcona Wind Trail se ha consolidado como una de las competencias más emblemáticas del país y un modelo de articulación entre empresa privada, comunidad y autoridades locales.
Esta carrera no solo impulsa el espíritu deportivo, sino también la esperanza de un Marcona más sostenible y responsable.
Ganadores de las seis distancias:
100K:
- Femenino: Cecilia Malasquez Ramirez
- Masculino: Francisco Cosi
65K:
- Femenino: Sofia Maria Risco Sosa
- Masculino: Jorge Luis Andioza Valencia
42K:
- Femenino: Andrea Ximena Carbajo Alvarez
- Masculino: Hilario Serrato Arroyo
35K:
- Femenino: Elizabeth Sibia Torres Solana
- Masculino: Johnny Lupo Choque
21K:
- Femenino: Rosenda Castro Ccorahua
- Masculino: Luis Ylla Ylla
10K:
- Femenino: Elvita Tinco Camana
- Masculino: Junior Abarca Rodriguez
