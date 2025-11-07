Marcona Wind Trail 2025: Más de mil cien corredores participaron por la conservación en la décima edición

La décima edición de la Marcona Wind Trail fue todo un éxito. Corazón, mente y piernas se unieron para la travesía donde cada paso recorrido sumó al bienestar de la comunidad sanjuanina.

Más de 1 100 corredores de 20 países participaron en esta ultramaratón única, que marcó un nuevo hito en la historia del deporte y la sostenibilidad del Perú.

La cita ha contribuido al desarrollo del trail running en Perú, incentivando el turismo sostenible y ganando visibilidad para la región.

Los participantes sortearon playas, dunas y acantilados del desierto de Nasca, bajo el propósito que guía a esta competencia desde sus inicios: “Corremos por la conservación”.

Además, la organización del certamen destinó un porcentaje de lo recaudado a apoyar proyectos de educación ambiental y apoyo social.

Durante la carrera, el equipo de Punta San Juan también sensibilizó a corredores y visitantes sobre la conservación marina desde su espacio en la Playa de Los Leones.

“Como minera peruana comprometida con la sostenibilidad, nuestro propósito es claro: transformar minerales en bienestar. Queremos que nuestra presencia en Marcona y la región Ica se traduzca en oportunidades reales para las personas, en desarrollo sostenible para el territorio y en valor compartido para todas nuestras audiencias”, expresó José Luis Abeo, superintendente de Comunicaciones de Marcobre, organizador y principal auspiciador del evento.

A lo largo de sus diez ediciones, la Marcona Wind Trail se ha consolidado como una de las competencias más emblemáticas del país y un modelo de articulación entre empresa privada, comunidad y autoridades locales.

Esta carrera no solo impulsa el espíritu deportivo, sino también la esperanza de un Marcona más sostenible y responsable.

Ganadores de las seis distancias:

100K:

Femenino: Cecilia Malasquez Ramirez

Masculino: Francisco Cosi

65K:

Femenino: Sofia Maria Risco Sosa

Masculino: Jorge Luis Andioza Valencia

42K:

Femenino: Andrea Ximena Carbajo Alvarez

Masculino: Hilario Serrato Arroyo

35K:

Femenino: Elizabeth Sibia Torres Solana

Masculino: Johnny Lupo Choque

21K:

Femenino: Rosenda Castro Ccorahua

Masculino: Luis Ylla Ylla

10K:

Femenino: Elvita Tinco Camana

Masculino: Junior Abarca Rodriguez

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.